Série C Com gol no fim, Náutico estreia com derrota para o Manaus na Série C do Brasileiro Após boa apresentação no primeiro tempo, Timbu caiu de produção e perdeu na Arena da Amazônia, nesta terça-feira (2)

O Náutico até chegou a sair na frente no placar, mas o resultado conquistado na noite desta terça-feira (2) não foi o esperado pela torcida alvirrubra. Na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu visitou o Manaus, na Arena da Amazônia, e acabou perdendo de virada para os donos da casa. Mangabeira, no primeiro tempo, para os pernambucanos, além de Douglas e Cardoso, na etapa final, para os amazonenses, anotaram os gols que decretaram a derrota do time da Rosa e Silva pela primeira rodada da competição nacional, por 2x1. No sábado, o time do técnico Dado Cavalcanti busca se recuperar do tropeço, desta vez dentro de casa. Recebe o São José, às 16h, nos Aflitos.

Apesar das ausências de peças como Souza e Jael, longe do Recife, o Náutico fez um jogo para deixar algumas boas impressões. Como forma de explorar os espaços cedidos pelos mandantes, Dado optou por escalar Eduardo ao lado de Gabriel Santiago no meio, apenas com Mangabeira na contenção. As escolhas surtiram efeito, principalmente nas investidas pelo lado direito.

Aos oito minutos de bola rolando, o Timbu ainda perdeu Kayon, que deixou o gramado chorando sobre a maca. Estreando com a camisa alvirrubra, Thiaguinho foi acionado no lugar do prata da casa e teve papel importante na vitória parcial dos pernambucanos no primeiro tempo. Antes do camisa 23 brilhar, no entanto, Paul Villero teve duas boas oportunidades de abrir o marcador, mas parou no goleiro Reynaldo.

A primeira chegada com perigo do Manaus aconteceu apenas aos 15 jogados. Henan aproveitou rebote e chutou forte para fora. O mesmo atacante teve outra chance aos 28, mas furou o cruzamento do de Lucas Mota. Melhor dentro de campo, o Alvirrubro acabou sendo premiado quatro minutos mais tarde. Em escanteio cobrado por Thiaguinho, Jean Mangabeira cabeceou firme no canto direito do goleiro adversário para colocar os pernambucanos em vantagem. Logo em seguida, o Náutico quase ampliou, mas o chute de Diego Matos passou perto da meta de Reynaldo.

Satisfeito com o desempenho do Náutico, Dado Cavalcanti só optou por mexer na equipe aos 30 do segundo tempo. Coincidentemente, momento em que o time passou a cair de produção. Sem eficácia, o Alvirrubro viu o Manaus se soltar dentro de campo e passar a incomodar o setor defensivo pernambucano. Em boas investidas de Franklin, pela esquerda, a zaga conseguiu afastar o perigo. Em cobrança de falta, Charles também assustou.

Contudo, foi por cima que a virada veio. Aos 36 minutos, Charles cobrou escanteio e Douglas subiu para mandar de cabeça para o gol, sem chances para Vagner. Nos acréscimos, em novo corner, Cardoso aproveitou desvio na primeira trave e virou para os manauaras.

Ficha do jogo

Manaus 2

Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Bruno Bispo e Dieyson; Charles, Gabriel Tonini (Gustavinho) e Jean Carlo (Gabriel Correia); Renan Luís, Klenisson e Henan (Michel). Técnico: Higo Magalhães.

Náutico 1

Vagner, Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Eduardo (Juan Gauto) e Gabriel Santiago (Matheus Carvalho); Paul Villero, Kayon (Thiaguinho) (Régis) e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Arena da Amazônia (Manaus-AM)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)

Gols: Jean Mangabeira, aos 32' do 1T (NAU); Douglas, aos 36', e Cardoso, aos 48' do 2T (MAN)

Cartões amarelos: Bruno Bispo, Gabriel Correia (MAN); Thiaguinho (NAU)

