Com gol no fim, seleção holandesa arranca empate com Grécia na Liga das Nações
A partida terminou em 2 a 2
A boa fase da Grécia e a resiliência da seleção holandesa se confrontaram em um duelo que terminou com um empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (1º), em Salônica, pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa.
Depois de vencer Sérvia (2 a 1) e Alemanha (1 a 0) fora de casa, a surpreendente seleção grega, comandada por Ivan Jovanovic, encantou seus torcedores nos primeiros 45 minutos com uma vantagem de 2 a 0, 'Laranja Mecânica' de Xavi Hernández na segunda etapa.
Fotis Ionnidis aproveitou um erro do capitão holandês Virgil Van Dijk para abrir o placar (23') e depois deu a assistência para Giorgos Masouras (45'+2) ampliar o marcador.
Leia também
• Noruega de Haaland perde para País de Gales e se complica na Liga das Nações
• Com 2 de Yamal, Espanha goleia Croácia na Liga das Nações
• Itália goleia na Turquia pela Liga das Nações; França, sem Mbappé, sofre, mas bate a Bélgica
A 'Oranje' reagiu no segundo tempo, com um cabeceio de Van Dijk após um escanteio (59'), e chegou ao segundo gol com Denzel Dumfries, que acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento.
Xavi fez alterações e a equipe começou a pressionar até que Tijjani Reijnders, um dos substitutos, conseguiu empatar o jogo na reta final (89').
Com o resultado, a Grécia permanece na liderança do Grupo A2 com sete pontos, dois a mais que os holandeses e três à frente da Alemanha, que venceu a Sérvia por 2 a 0 em jogo simultâneo.