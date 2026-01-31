Com gol no fim, Sport vence Santa Cruz e se garante na semifinal do Pernambucano
Vitória sobre o rival ainda deu ao Leão uma vaga na Copa do Brasil 2027
O Sport está classificado à semifinal do Campeonato Pernambucano. Em clássico movimentado diante do Santa Cruz, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, o Leão venceu por 2x1, chegou aos 14 pontos, e garantiu o segundo lugar na última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O resultado positivo ainda deu ao Leão uma vaga na Copa do Brasil 2027. O Tricolor, por sua vez, vai encarar o Decisão nas quartas de final do Estadual.
O jogo
Quem compareceu à Ilha do Retiro neste sábado pôde acompanhar um clássico bastante movimentado desde o primeiro minuto. Com direito a gol anulado e pênalti marcado, Sport e Santa Cruz tiveram suas chances de balançar as redes e ficaram no 1x1 na etapa inicial.
Ainda no primeiro minuto, Gustavo Coutinho teve a primeira chance. Yago Felipe cruzou da direita e o camisa 9 cabeceou sem muito perigo. Aos sete minutos, a resposta coral veio em boa jogada de Israel. O lateral driblou Gustavo Maia e tabelou com Vitinho. Na sequência, o atleta coral tentou achar Quirino na área, mas a zaga rubro-negra afastou o perigo.
Com a partida lá e cá, o Sport chegou a balançar as redes aos 20 minutos. Felipinho deu grande cruzamento para Gustavo Coutinho marcar de cabeça, mas o atacante foi flagrado em posição irregular.
O lance animou os donos da casa, que aos 27 minutos voltaram a assustar em cabeça de Marcelo Ajul. Rokenedy defendeu, mas o VAR viu toque de mão de Matheus Vinícius e o pênalti foi marcado. Aos 33 minutos, Gustavo Coutinho cobrou com paradinha e botou o Leão em vantagem.
A alegria rubro-negra, no entanto, durou pouco. Três minutos mais tarde, Patrick Allan bateu rastero, Halls falhou e Eurico apareceu na segunda trave para deixar tudo igual na Ilha do Retiro.
Leão premiado no fim
Se na primeira parte, o Sport começou a 100 km/h, na volta do intervalo foi o Santa Cruz que voltou determinado a virar o placar. Logo na primeira chegada, antes do primeiro minuto, Marcelo Ajul e Augusto Pucci bateram cabeça e Willian Júnior ficou com a bola. O camisa 10 carregou e achou Quirino, mas o camisa 9 finalizou para fora.
Aos três minutos, em nova investida tricolor, Patrick Allan mandou na área e Matheus Vinícius cabeceou perto da trave de Halls. O Sport deu o troco dois minutos mais tarde. Augusto Pucci recebeu de Yago Felipe e finalizou de fora da área, com perigo à meta de Rokenedy.
Entre as trocações, o Sport acabou criando as duas melhores chances da segunda etapa. Primeiro, Gustavo Coutinho recebeu livre na área e mandou para fora, aos 12 minutos. Já aos 28, Gustavo Maia cruzou da esquerda, Zé Roberto cabeceou e a bola amorteceu em Barletta. Na sequência, Rokenedy fez milagre sobre a linha e evitou o gol leonino.
Com o Santa Cruz demonstrando cansaço, o Sport aumentou o ímpeto na reta final e acabou premiado. Aos 46 minutos, em bola alçada na área, Zé Roberto tocou para o meio e achou Micael livre. Recém-acionado no jogo, o prata da casa só teve o trabalho de mandar para as redes e definir o placar a favor do time da casa.
Ficha do jogo
Sport 2
Halls; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe (Pedro Martins) e Marlon (Carlos De Pena); Chrystian Barletta (Max), Gustavo Maia (Micael) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.
Santa Cruz 1
Rokenedy; Israel (Robinho), Eurico (Ianson), Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela, Patrick Allan (Andrey) e Willian Jr.; Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Francisco Chaves e Humberto Martins
VAR: Gilberto Castro Júnior
Gols: Gustavo Coutinho, aos 36' do 1T, Micael, aos 46' do 2T (SPT); Eurico, aos 39' do 1T (STA)
Cartões amarelos: Yago Felipe, Zé Gabriel, Zé Roberto, Ramon Menezes (SPT); Quirino, Rokenedy, Balotelli (STA)
Público: 20.631 torcedores
Renda: R$ 782.340,00