A- A+

Campeonato Espanhol Com gol nos acréscimos, Barcelona derrota Real Madrid e dispara no Espanhol Time catalão venceu mais uma na competição e abriu 12 pontos para o rival

O Barcelona ficou mais perto do título do Campeonato Espanhol ao vencer o Real Madrid de virada por 2 a 1 neste domingo e abrir 12 pontos de vantagem na liderança, a 12 rodadas do fim da competição.

Jogando no Camp Nou, o Real Madrid saiu na frente com um gol contra de Ronald Araújo (9'), mas o Barça empatou no finzinho do primeiro tempo com Sergi Roberto (45') e na reta final Franck Kessié decretou a vitória catalã (90'+2).

A dez minutos do apito final, Marco Asensio, que tinha acabado de entrar em campo, marcou para o Real Madrid, mas o gol anulado após a revisão do VAR por impedimento.

Com a vitória, o Barcelona dá um grande passo rumo ao título de LaLiga, que o clube não conquista desde 2019.

Nos outros jogos deste domingo, o Getafe (13º) saiu da zona de rebaixamento ao derrotar o Sevilla (14º) por 2 a 0, o Villarreal (6º) venceu fora de casa o Osasuna (9º) por 3 a 0, a Real Sociedad (4ª) bateu por 2 a 0 o lanterna Elche e o Betis (5º) passou pelo Mallorca (11º) por 1 a 0.

Veja também

Tênis Rybakina vence Sabalenka e é campeã em Indian Wells