Futebol Com gol nos acréscimos, Central empata com Lagarto e avança na Série D Patativa estava perdendo até os 51 minutos do segundo tempo, mas conseguiu o gol que decretou a vaga nas oitavas de final

Depois de o Santa Cruz conseguir a classificação para as oitavas de final, foi a vez de o Central representar bem Pernambuco na Série D do Campeonato Brasileiro. Com direto a gol aos 51 minutos do segundo tempo, a Patativa empatou em 2x2 com o Lagarto, neste domingo (10), no Barretão - na ida, os caruaruenses venceram por 1x0.

O Lagarto abriu 1x0 no primeiro tempo, com Felipe. O autor do gol, aliás, foi expulso na etapa final. O Central empatou com Luiz Paulo, mas os mandantes voltaram a ficar à frente do placar aos 46 do segundo tempo, com Rhuann Patrick. Até então, o jogo se encaminhava aos pênaltis.

No apagar das luzes, porém, o Central conseguiu o gol do empate e da classificação. Hitalo subiu mais alto do que a marcação e cabeceou no canto do goleiro, decretando o 2x2. Na próxima fase, a Patativa enfrenta o Maranhão.

