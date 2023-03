A- A+

Futebol Com gol sofrido no fim, Sport perde para o Empoli e dá adeus a torneio de base na Itália Jornada do Leão em solo italiano contou com quatro jogos

O Sport se despediu do Viareggio Cup no início da tarde desta terça-feira (28). Em confronto válido pelas oitavas de final do torneio sub-19, o Leão sofreu um gol na reta final do jogo e acabou sendo derrotado pelo Empoli, por 1x0.

O único gol da partida foi marcado por Francesco Vallarelli, aos 46 minutos do segundo tempo.

Comandado pelo técnico Sued Lima, o Sport dá adeus ao torneio após quatro jogos realizados. Ao todo, foram duas derrotas, um empate e uma vitória. Na fase de grupos, o Rubro-negro foi o segundo colocado da Chave 8, com quatro pontos.

Apesar da eliminação em solo italiano, o calendário internacional do Sport não se encerra nesta terça. O clube deve participar da Algarve Cup, em Portugal, no mês de novembro.

Veja também

Amistoso Internacional Alemanha enfrenta Bélgica em amistoso; veja as escalações e saiba onde assistir