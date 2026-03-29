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Futebol Com golaço de Biel, Sport vence ABC e segue invicto na Copa do Nordeste Sport lidera o Grupo C da competição com seis pontos conquistados

O futebol é recheado de vários aspectos e o talento individual que decidiu o jogo neste domingo (29), no Frasqueirão, em Natal. Com um golaço de fora da área de Biel, o Sport venceu o ABC pelo placar de 1x0, mantendo o 100% de aproveitamento do Leão na Copa do Nordeste.

O primeiro susto já aconteceu aos 30 segundos após a bola começar a rolar. Uma sequência de erros da defesa, que atingiu o ápice com um erro de passe de Zé Marcos, o atacante Brunão saiu de frente para o gol, mas mandou a bola por cima da meta.

O Leão se mostrava desatento e dois minutos depois, Thiago Couto saiu mal do gol e Wellington Carvalho quase aproveitou de cabeça. O Sport respondeu com uma cebeçada de De Pena, defendida no centro do gol Matheus Alves.

Após alguns minutos sem grande ações, o time mandante assustou aos 26 minutos. Após escanteio, Bruno Leite cabeceou e obrigou Thiago Couto salva, com a bola ainda viva na pequena área, não conseguiu direcionar para dentro da barra e cabeceou por cima.

Sem conseguir criar, o Rubro-negro viu o ABC chegar com perigo mais algumas vezes. Uma delas foi aos 38 minutos, após cruzamento pelo lado direito, Brunão se antecipou e desviou, a bola ainda tocou no pé da trave esquerda antes de ir para linha de fundo.

A resposta do Sport veio somente aos 42 minutos. Clayson fez jogada individual e arriscou de longe, o goleiro Matheus Alves conseguiu reagir e espalmar para longe da meta potiguar.

Já durante os acréscimos do primeiro tempo, o ABC ficou muito perto de marcar o primeiro. Lucas Marques subiu pelo lado direito e cruzou, no meio da defesa pernambucana, Brunão subiu e testou. A bola beijou o travessão e foi para fora.

Vermelho

Após os 15 minutos do intervalo, muita coisa mudou no jogo. Logo aos três minutos, Brunão, que foi o melhor no primeiro tempo, recebeu novo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Após insistir no ataque, o Sport chegou ao gol aos 15 minutos do segundo tempo. Biel pegou sobra fora da área e acertou um chute de rara felicidade, no ângulo, sem chance de defesa.

Mesmo com um a menos, o ABC se arriscava e até construia uma chance ou outra. Por outro lado, o Leão começava a ameaçar aproveitrando os espaços. Aos 28 minutos, Augusto Pucci invadiu a área e finalizou, obrigando o goleiro adversário mandar para escanteio.

Aos 39 minutos, quase o Sport fazia outro golaço. Pedro Martins acionou Marlon pelo lado direito, o atacante teve alguma dificuldade no domínio, mas ainda cruzou na área. A bola surgiu para Lipão armar a bicicleta, mas a bola passou por cima da trave.

Mesmo cansado e na desvantagem numérica, o time mandante tentou com todas as suas fichas empatar. Apostando nos cruzmento, o ABC até assustou, mas não conseguiu o gol salvador e amargou a derrota em casa.

Liderança

Com mais três pontos conquistados, o Sport lidera o Grupo C da Copa do Nordeste com 100% de aproveitamento. O próximo compromisso do Leão será já na quarta-feira (01), na Ilha do Retiro, diante do Vila Nova, pela segunda rodada da Série B.

Ficha técnica



ABC 0

Matheus Alves; Lucas Marques (Caio Tenório), Wellington Carvalho (Esquerdinha), Lucas Souza e Jefferson Vinícius (João Pedro); Edson, Randerson (Lima) e Jhosefer; Wallyson, Bruno Leite (Dudu Mandai) e Brunão. Técnico: Waguinho Dias.

Sport 1

Thiago Couto; Augusto Pucci (Adriel), Habraão, Zé Marcos (Patrick) e Rafinha; Dedé, Biel e De Pena (Max); Clayson (Lipão), Marlon e Zé Roberto (Pedro Martins). Técnico: Márcio Goiano.

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Wesley Silva Santos (ambos da BA)

Gols: Biel aos 15 do 2T (S)

Cartões amarelos: De Pena, Augusto Pucci, Zé Roberto (S) Lucas Marques, Jefferson

Vinícius, Brunão, Lucas Souza e Wallyson (A)

Cartão vermelho: Brunão (A)



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