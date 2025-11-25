Com golaço de Estêvão, Chelsea vence Barcelona na Champions

A- A+

Com um golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0 nesta terça-feira (25), em Stamford Bridge, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

Os 'Blues' abriram o placar com Jules Koundé marcando contra aos 27 minutos e foram para o segundo tempo em vantagem numérica graças à expulsão do zagueiro 'blaugrana' Ronald Araújo pouco antes do intervalo (44').

Na etapa final, Estêvão fez bela jogada individual e bateu firme de direita para fazer o segundo do time Londrino (55'), que selou a vitória com mais um, de Liam Delap (73').

Com o resultado, o Chelsea fica em quinto na tabela da Champions com 10 pontos, logo atrás do trio de líderes, Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão (12 pontos), que jogam na quarta-feira.

Já o Barça permanece com 7 pontos e é o 15º, fora do Top 8 (classificação direta para as oitavas de final).

"Foi complicado, difícil. Com um a menos, tentamos tirar tudo em campo, mas eles encontraram muito bem os espaços", lamentou o goleiro espanhol Joan García.

- Chelsea avassalador -

Jogando em casa, o Chelsea pressionou desde o início e teve dois gols anulados do argentino Enzo Fernández, um devido a um toque de mão de Wesley Fofana (4') e outro por impedimento (23').

Mas pouco depois o tempo que Londrino abriu o placar quando Marc Cucurella cruzou pela direita, Pedro Neto finalizou de letra e Ferran Torres e Koundé se enrolaram com a bola, que foi parar no fundo das redes depois do último toque do francês.

O primeiro tempo terminou com o Barcelona ficando com um jogador a menos pela expulsão de Araújo, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo por uma entrada dura sobre Cucurella.

Depois do intervalo, os 'Blues' tiveram mais um gol anulado, assim como o brasileiro Andrey Santos (50'), por impedimento de Alejandro Garnacho no início da partida.

Mas os ingleses aproveitaram bem a vantagem numérica para ampliar o marcador com Estêvão, que invadiu a área e deixou dois adversários para trás antes de finalizar no alto, sem chances de defesa para Joan García.

Minutos depois, Enzo Fernández cruzou rasteiro e Liam Delap tocou de primeira para fazer o terceiro em lance que ainda foi revisado pelo VAR antes de ser validado.

