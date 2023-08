A- A+

Série B Com golaço de Juba, Sport passa pelo Vila Nova e pula para a vice-liderança da Série B Leão fez jogo truncado para derrotar os goianos, na noite desta quarta-feira (2), no OBA

Três pontos e vice-liderança. Em jogo truncado, graças a golaço marcado por Luciano Juba, no segundo tempo, o Sport derrotou o Vila Nova, na noite desta quarta-feira (2), por 1x0, no estádio OBA, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O terceiro triunfo longe do Recife nesta edição da Segundona fez o Rubro-negro chegar ao segundo lugar da competição nacional, agora com 41 pontos - mesma pontuação do Vitória -, graças a derrota do Novorizontino para o Juventude, por 1x0. O Vila Nova, por sua vez, caiu três posições na tabela, estacionando na 7ª colocação, com 35 pontos.

Com os donos da casa pressionados por um resultado positivo, o Sport teve sabedoria para trabalhar melhor a bola durante o primeiro tempo no ataque. Logo aos 15 minutos, Love - em posição irregular - deixou a bola passar para Juba, que finalizou em cima do goleiro Dênis Júnior. Um pouco mais tarde, o prata da casa leonino ainda obrigaria o arqueiro goiano a fazer nova boa defesa.

Sem criação, o Tigre abusava dos cruzamentos para a área, facilitando a vida da dupla de zaga do Sport formada por Thyere e Sabino. No OBA com um excelente público, o Vila só incomodou o sistema defensivo pernambucano na reta final da primeira etapa. Já nos acréscimos, Lourenço cobrou falta, mas Eduardo Doma desperdiçou a melhor das chances.

Na volta do intervalo, Enderson Moreira optou por manter a formação inicial. Já o técnico Claudinei Oliveira lançou Neto Pessoa na vaga de Sousa, deixando o Vila Nova mais ofensivo. A modificação surtiu efeito e os mandantes passaram a incomodar a meta de Renan. Primeiro, aos 13, Everton Brito, de bicicleta, obrigou Renan a fazer boa intervenção. Cinco minutos mais tarde, Lourenço, de longe, também botou o goleiro pernambucano para trabalhar.

Na primeira grande investida, aos 23, o Sport abriu o placar. Ronaldo Henrique deu grande lançamento para achar Juba em velocidade. Sem deixar a bola cair, o camisa 46 dominou e deu um tapa de cobertura sobre Dênis Júnior para fazer 1x0. Com a necessdade de pontuar para não se distanciar do pelotão de cima, o Vila Nova tentou arrancar um ponto do Leão, mas Guilherme Parede parou no travessão de Renan.

Ficha do jogo

Vila Nova 0

Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Diego Renan; Ralf (Luciano Naninho), Sousa (Neto Pessoa) e Lourenço; Everton Brito (Igor Henrique), Henrique Almeida (Ronald) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Sport 1

Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Fabinho); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Felipe) e Alan Ruiz (Michel Lima); Labandeira (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio OBA (Goiânia/GO)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Daniel Luis Marques (ambos de GO)

Gols: Luciano Juba, aos 23' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Léo Duarte, Diego Renan, Ronald (VNO); Luciano Juba, Alan Ruiz (SPT)

