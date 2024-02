A- A+

Futebol Sem sustos, Náutico derrota o Porto pelo Pernambucano Vitória por 3x0 do Timbu diante do Gavião manteve os alvirrubros na vice-liderança da competição

O torcedor do Náutico vai brincar o Carnaval sabendo que o clube segue invicto no Campeonato Pernambucano. Nesta terça (6), nos Aflitos, o Timbu derrotou o Porto por 2x0, permanecendo na vice-liderança, com 17 pontos, atrás apenas do Sport, com um ponto a mais. A equipe volta a campo agora no sábado (10), perante o Maranhão, em São Luís, pela Copa do Nordeste.



O Náutico entrou em campo com mudanças esperadas no meio e no ataque, mas a grande surpresa estava no gol. O goleiro Vagner realizou uma infiltração no joelho e não participou dos treinos da semana, dando lugar para a estreia de Jeferson Romário.

Com Luiz Paulo e Júlio César caindo pela esquerda, os alvirrubros tentaram furar o bloqueio do Porto. O lateral, inclusive, quase marcou aos 23 minutos, em chute defendido por João Ciriaco. Mas a rede só balançou quando o Náutico inverteu o lado. Pela direita, Patrick Allan achou um cruzamento perfeito para Paulo Sérgio cabecear e abrir o placar.



Cinco minutos depois, Paulo Sérgio quase marcou o segundo ao mesmo estilo. Bem posicionado, o camisa 9 testou no cantinho, mas a bola passou rente à trave. Antes do intervalo, o Náutico ampliou a vantagem com um golaço. Júlio César recebeu pela esquerda e bateu colocado, acertando o ângulo para fazer 2x0.

Com a vitória encaminhada, o técnico Allan Aal aproveitou para mexer em todo o trio de ataque, acionando Thalissinho, Ray Vanegas e Leandro Barcia nas vagas de Júlio César, Evandro e Paulo Sérgio. Wendel Lessa e Guilherme Matos também entraram nos lugares de Marcos Júnior e Robson Reis.

Com fôlego renovado, o Náutico tentou transformar a vitória em goleada. Thalissinho chegou a acertar a trave na primeira tentativa, mas, quando o goleiro do Porto deu rebote em chute de Allan Patrick, o prata da casa não desperdiçou, fechando a conta nos Aflitos.



Sem sustos, o Náutico deu um passo importante rumo ao objetivo de terminar a primeira fase do Estadual em uma das duas primeiras posições que garantem vaga direta nas semifinais.

Ficha técnica



Náutico 3



Jeferson Romário; Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis (Guilherme Matos) e Luiz Paulo; Marco Antônio, Marcos Júnior (Wendel Lessa) e Patrick Allan; Evandro (Ray Vanegas), Júlio César (Thalissinho) e Paulo Sérgio (Leandro Barcia). Técnico: Allan Aal.



Porto 0



João Ciriaco; Cristian (Robinho), José Werisson, Carioca e Oziel; Juninho, Hudson (Caio), Bruninho e Adão; João Gabriel e Ivisson. Técnico: Carlos Alberto



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Paulo Sérgio (aos 28 do 1ºT), Júlio César (aos 45 do 1ºT) e Thalissinho (aos 45 do 2ºT)

Cartões amarelos: Robson, Júlio César (N); Bruninho, Edson Júnior (P)

Público: 3.683 torcedores

Renda: R$ 26.337,50

