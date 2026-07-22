Com gols de Kauã Maranhão e Jean Carlos, Náutico encerra jejum na Série B e derrota o Londrina
Timbu bateu o Tubarão por 2x1, no Esporte da Sorte Aflitos, encerrando período de oito jogos sem triunfos
Dois meses depois, o Náutico voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O jejum de oito partidas sem triunfos chegou ao fim com o placar de 2x1 diante do Londrina, nesta quarta-feira (22), no Esportes da Sorte Aflitos. Kauã Maranhão e Jean Carlos foram os autores dos gols alvirrubros que ajudaram a equipe a diminuir o ambiente de pressão no clube. Os pernambucanos agora estão na 12ª posição, com 24 pontos.
Leia também
• Náutico x Londrina: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B
• Náutico: Jean Carlos comenta sobre protesto da torcida e vê chance de Dodô voltar a ser utilizado
Noite chuvosa, jogo em horário mais tarde e time em má fase: o combo que fez os Aflitos receber um público baixo para o duelo diante do Londrina. Precisando vencer para se distanciar da parte inferior da tabela, o Náutico apostou no prata da casa Kauan Maranhão para formar ao ataque ao lado de Derek. Já Dodô, que era aguardado após ficar afastado das últimas rodadas por questões disciplinares, sentiu uma lesão na coxa e não foi relacionado.
Com exceção de um lance no primeiro minuto, em finalização de Vitinho para fora, o Londrina não assustou o Náutico. Melhor na primeira etapa, os mandantes tinham em Jean Carlos o principal nome do jogo. O camisa 20 fazia de tudo no meio-campo, tanto ajudando no desarme como na construção ofensiva.
Gol
O gramado estava em condições ruins por conta das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e a forma que o Náutico encontrou para abrir o placar foi pelo alto. Aos 34, Jean cobrou falta na área e Kauã Maranhão subiu bem para fazer 1x0. Antes do intervalo, também de cabeça, o atacante por pouco não anotou o segundo.
As principais jogadas do Náutico sempre passavam pelos pés de Jean e terminavam em Kauã. O atacante teve ótima chance de ampliar a vantagem no início do segundo tempo, em chute bem defendido por Kozlinski.
Minutos depois, Kauã cabeceou a bola na trave. No rebote, Derek foi derrubado na área. Penalidade assinada pelo árbitro Bruno Mota. Jean Carlos foi para a cobrança e bateu colocado para marcar o primeiro gol dele no retorno ao Náutico.
Pressão
Aos 36, o Londrina diminuiu o placar. Após cobrança de falta, Gabriel Duarte desviou para colocar os paranaenses em jogo. E o empate ficou próximo de acontecer dois minutos depois. Heron apareceu livre na área e só não marcou porque Muriel salvou com os pés. Nos acréscimos, ainda deu tempo do goleiro fazer outras duas boas defesas para garantir os três pontos ao Náutico.
Ficha técnica
Náutico 2
Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Leo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel (Wanderson), Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos (Auremir); Kauã Maranhão (Luiz Cláudio) e Derek (Victor Andrade). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos
Londrina 1
Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo (Nino Paraíba), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik (Kevyn), João Vitor e João Tavares (Lucas Marques); Vitinho (Rai Nascimento), Paulinho Moccelin e Pablo Dyego (Gilberto). Técnico: Rogério Micale
Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ). Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gustavo Mota Correia
VAR: Caio Max Augusto Vieira
Gols: Kauan Maranhão (aos 34 do 1ºT), Jean Carlos (aos 27 do 2ºT) e Gabriel Lacerda (aos 36 do 2ºT)
Cartões amarelos: Jean Carlos, Samuel, Luiz Cláudio, Igor Fernandes (N); Heron (L)
Público: 4.113 torcedores
Renda: R$ 111.481,00