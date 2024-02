A- A+

Futebol Com gols de Matheus Melo e Pedro Bortoluzo, Santa vence Petrolina no Estadual Cobra Coral derrotou os sertanejos por 2x1 e pulou para a quarta posição, com 12 pontos

Teve pênalti polêmico, discussão de atletas do próprio time, uma chuva de cartões amarelos e muita tensão até o minuto final, com um quase gol de goleiro. Foi sofrido, mas deu Santa Cruz. Nesta terça (6), no Paulo Coelho, a Cobra Coral venceu o Petrolina por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano. A equipe pulou para a quarta posição, com 12 pontos. A Fera Sertaneja está em sétimo, com seis.



Renovou e marcou. Dias depois de anunciar a prorrogação contratual com o Santa Cruz, aumentando o vínculo até o fim de 2026, o meia Matheus Melo fez o primeiro gol com a camisa coral. Antes mesmo do primeiro minuto da partida, ele recebeu lindo passe de calcanhar de Thiaguinho e bateu na saída do goleiro para fazer 1x0.



Antes do cronômetro marcar 15 minutos, o Santa ainda teve mais duas ótimas chances de ampliar o placar. Primeiro, Thiaguinho parou nas mãos de Alan. Depois, Caio Mello soltou uma bomba de longe e acertou o travessão. A resposta do Petrolina foi em um chute cruzado de Acauã que o William espalmou para frente e quase entregou o gol de empate.



O clima no Sertão era quente, com direito à parada técnica para os atletas, mas o jogo esfriou. Os mandantes equilibraram a partida, ainda que não suficiente para igualar o placar. Antes do intervalo, a melhor chance foi em uma cobrança que rebateu no jogador do Petrolina e foi para fora.



Lei do ex

Emerson Galego, ex-Santa Cruz, fez valer a lei do ex aos três minutos do segundo tempo. O atacante avançou pela esquerda e caiu na área. Lance polêmico, mas que o árbitro assinalou penalidade. O próprio camisa 11 cobrou e William defendeu. Para azar do goleiro coral, o rebote caiu nos pés do atleta do Petrolina, que não errou na segunda chance e empatou o duelo.



O pênalti revoltou os tricolores e deixou o jogo quente. O árbitro teve dificuldade para conter os ânimos, tentando fazer isso por meio dos cartões amarelos. Foram nada menos do que 12 na partida inteira.

Aos 32, João Pedro foi derrubado dentro da área. Mais um pênalti no jogo, agora para o Santa Cruz. Com a calma que estava faltando até então ao time, Pedro Bortoluzo cobrou com frieza para recolocar o Tricolor na vantagem.



Antes dos acréscimos, Felipe Cardoso teve a chance de fazer 3x1, mas acertou a trave. No último lance da partida, uma falta cobrada para a área com presença até do goleiro do Petrolina. Na “confusão”, o Tricolor afastou a bola e o perigo de um tropeço no Sertão.

Ficha técnica

Petrolina 1

Alan; Alex Travassos, Rafael, Mailson e Ronaldo (Jayson Santos); Ceará (Alan), Nildo e Eduardo (Fabiano); Acauã (João de Deus), Emerson Galego (Vinicinho) e Douglas. Técnico: William Lima.

Santa Cruz 2

William; Toty, Paulo Cesar, Rafael Pereira e Luis Felipe (Juan Tavares); Lucas Siqueira, Caio Mello (Henrique Lordelo) e Matheus Melo (Felipe Cardoso); João Diogo (João Pedro), Thiaguinho e Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Gols: Matheus Melo (aos 1 do 1ºT), Emerson Galego (aos 2 do 2ºT), Pedro Bortoluzo (aos 33 do 2ºT)

Cartões amarelos: Ceará, Alan, Douglas, João de Deus, Emerson Galego, Eduardo, Rafael (P); Thiaguinho, Luis Felipe, Caio Mello, Toty, João Diogo (S)

Público: 1.848

Renda: R$ 27.660,00

