Copa São Paulo de Futebol Júnior Com gols de Tabica, Retrô vence Nacional-SP e se recupera na Copinha Fênix volta a campo na próxima terça-feira (09), diante do São Caetano

Pela segunda rodada do Grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Nicolau Alayon, o Retrô bateu o time da casa, o Nacional-SP, pelo placar de 2x1. Balançando as redes duas vezes no segundo tempo, o atacante Tabica foi o destaque da partida deste sábado (06).

Depois de ter sido derrotado na estreia do torneio pelo Avaí, em jogo que começou vencendo mas que tomou a virada na sequência, o Retrô precisava de uma reação na Copinha. Jogando diante do time da casa, o confronto foi bastante pegado ao longo do primeiro tempo. Já no final da primeira etapa, o atleta Hugo do Nacional foi expulso, deixando um vantagem numérica que a Fênix iria explorar no segundo tempo.

E a equipe de Camaragibe fez essa vantagem gerar frutos antes do dez minutos. Depois de já ter tido chances criadas, aos oito minutos da etapa final, depois de sobra do escanteio, Tabica se adiantou no primeiro pau e abriu o placar de cabeça, após assitência de Ubá.

Após o gol, o Retrô seguiu controlando a partida e criando as melhores oportunidades. Até que aos 30 minutos o gol que deu mais tranquilidade. Tabica pegou a sobra do bate e rebate e na altura da meia lua da grande área encheu o pé esquerdo para marcar um golaço.

Mesmo com um jogador a menos, o Nacional não se entregou facilmente. Dois minutos depois, a equipe paulista descontou com Raniel, que controlou a bola na entrada da grande área e na saída do goleiro tirou de lado para diminuir.

Mesmo com o esforço dos donos da casa, o placar permaneceu inalterado até o fim dos acréscimos. Com o triunfo, o Retrô alcança a segunda posição no grupo e depende só de si para avançar ao mata mata, caso bata o São Caetano, na próxima terça-feira (09).

