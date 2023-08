A- A+

Futebol Com gols de Valencia, Inter vence Bolívar e avança para as semifinais da Libertadores A equipe gaúcha agora aguarda o adversário da semifinal, que sai do duelo entre Fluminense e Olímpia-PAR

Com gols de Valencia e Rochet brilhando em pênalti, o Internacional derrotou o Bolívar-BOL por 2x0, nesta terça (29), no Beira-Rio, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores da América. Na ida, na Bolívia, os gaúchos tinham vencido por 1x0. A equipe agora aguarda o adversário da semifinal, que sai do duelo entre Fluminense e Olímpia-PAR.

O primeiro tempo teve como destaque Enner Valencia. Foi do equatoriano o gol que abriu o placar no Beira-Rio, após completar cruzamento de Wanderson. O atacante ainda balançou as redes outra vez, mas estava impedido.

Antes do intervalo, o jogo ficou paralisado por quase 10 minutos. Uma confusão do lado de fora do estádio fez com que a polícia atirasse gás de pimenta e a ação acabou surtindo efeito no campo, com jogadores e torcedores sendo atingidos parcialmente.

Na etapa final, mais uma vez Valencia foi o protagonista. Foi dele o gol que ampliou a vantagem gaúcha. O Bolívar ainda ensaiou uma reação quando teve a oportunidade de converter uma penalidade, mas o goleiro Rochet defendeu a cobrança de Ronnie Fernandez.

Demais jogos das quartas

Nesta quarta (30), mais dois jogos acontecem pela etapa que antecede a semifinal. No Allianz Parque, às 21h30, o Palmeiras recebe o Deportivo Pereira, da Colômbia. No jogo de ida, no Hernán Ramírez Villegas, os brasileiros ganharam por 4x0. Na Argentina, duelo local entre Racing e Boca Juniors, no Presidente Perón. No primeiro embate, na La Bombonera, empate em 0x0.

O complemento da fase é quinta (31). No Defensores del Chaco, jogam Olímpia/PAR e Fluminense. Na ida, no Maracanã, os cariocas ganharam por 2x0.



