Com gols decisivos, Gilvan se credencia como novo "xodó" do Santa

A- A+

Com menos de um mês no Santa Cruz, o atacante Gilvan já se credencia para ser o novo "xodó" da torcida. O pouco tempo de clube e tendo apenas quatro partidas disputadas é situação inversamente proporcional ao tamanho do impacto já alcançado. Foram três gols marcados, sendo o mais recente deles o de importância maior, na vitória por 1x0 perante o Central, no Arruda, que garantiu ao Tricolor uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano e a presença na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.





“Isso é fruto de muito trabalho. A gente trabalha bastante para chegar ali na cara do gol, conseguir fazer o gol e finalizar bem. A gente que joga de 9 tem que ter instinto”, afirmou Gilvan, após sair do banco de reservas, entrando no lugar de Pedro Bortoluzo, e marcar o gol decisivo perante a Patativa, caindo nas graças dos tricolores.



“A gente sabe o quanto essa torcida é apaixonada, Fazer o gol, do jeito que foi e do jeito que estava o jogo, é muito gratificante”, completou. Gilvan tem contrato com o Santa Cruz até o final do Pernambucano de 2025. Ou seja, a tendência é que após a edição 2024 do Estadual o atleta seja emprestado pelo Tricolor. Isso também deve ocorrer com outros jogadores que possuem vínculos que vão além desta temporada, como os meias Henrique Lordelo e Matheus Melo e os atacantes Pedro Bortoluzo e Felipe Cardoso.



Vivendo bom momento, o atacante pode acirrar ainda mais a briga pela titularidade no ataque coral, que tem atualmente o trio formado por João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluzo.



O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (3), contra o Sport, no Arruda, pela semifinal do Pernambucano. O Tricolor ainda busca mais duas classificações na temporada. Para disputar a Copa do Brasil em 2025, o clube precisa ser no mínimo finalista. No caso da Copa do Nordeste, a Cobra Coral só entra na etapa de grupos em caso de título. Qualquer outro cenário deixará a equipe apenas na fase preliminar.

Veja também

Santa Cruz Rafael Pereira é possível desfalque no Santa para o primeiro jogo da semifinal do Pernambucano