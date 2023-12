A- A+

Sport Com "gratidão" ao clube, Love se despede do Sport nas redes sociais Aos 39 anos, centrovante de 39 anos anotou 30 gols pelo Leão da Ilha do Retiro

Após ter a saída do Sport oficializada nesta sexta-feira (1º), Vagner Love se despediu do clube através de sua conta no Instagram. O jogador ficou uma temporada e meia defendendo as cores do Leão da Ilha do Retiro.

"A equipe que formamos uma família e lutamos juntos até o último segundo pelo nosso objetivo. Todo staff, que convivemos todo esse tempo juntos. E, em especial, a torcida, que sempre me recebeu com todo carinho desde a minha chegada. Continuo aqui, na torcida pra que o Sport volte ao seu devido lugar. A todos mais uma vez, OBRIGADO!", continuou.

Pelo Sport, entrou em campo em 76 oportunidades e contribuiu com 30 gols e 11 assistências. Nesta temporada, foi o artilheiro da equipe com 23 gols, e conquistou o título do Campeonato Pernambucano, além do vice da Copa do Nordeste para o Ceará.

Agora sem clube, tem recebido sondagens de outras equipes do Brasil. Entre elas, o Náutico.

