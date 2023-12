A- A+

Premiação Com Guardiola na disputa, Fifa divulga treinadores finalistas ao The Best 2023; confira Premiação acontece no dia 15 de janeiro, em Londres

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (13) os finalistas ao Prêmio The Best 2023, na categoria de melhor treinador. Foram indicados ao prêmio Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e os italianos Simone Inzaghi, técnico da Internazionale, e Luciano Spalletti, que comandou o Napoli na temporada 2022/2023. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação, que acontece no dia 15 de janeiro, em Londres.

Favorito na categoria, Pep Guardiola fez uma temporada histórica no Manchester City. O treinador foi responsável por levar o time inglês à conquista da tríplice coroa. O espanhol garantiu, além do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, o título inédito da Liga dos Campeões para o City.

Responsável por levar a Inter de Milão até uma final de Liga dos Campeões após 13 anos, Simone Inzaghi também está concorrendo ao prêmio. Apesar do treinador italiano não ter conquistado o campeonato nacional - terminou na 3ª posição -, Inzaghi conseguiu conquistar os troféus da Copa da Itália e da Supercopa da Itália.

O também italiano, Luciano Spalletti, foi responsável por fazer história no Napoli. O treinador comandou o time napolitano ao título nacional após um jejum que durou 33 anos. O técnico também fez boa campanha na Liga dos Campeões e levou o time até as quartas de final.

Futebol Feminino

A FIFA também anunciou os candidatos a melhor técnico no futebol feminino. Na disputa estão concorrendo a inglesa Emma Hayes, campeã do Campeonato Inglês Feminino e da Copa da Inglaterra Feminina com o Chelsea; a holandesa Sarina Wiegman, vice-campeã da Copa do Mundo Feminina com a Inglaterra; e o espanhol Jonatan Giráldez, que conquistou os títulos da Liga dos Campeões Feminina e do Campeonato Espanhol Feminino. O vencedor também será anunciado no dia 15 de janeiro.

