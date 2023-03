A- A+

Futebol Internacional Com Haaland como dúvida, City x Liverpool travam duelo pela Premier League; saiba onde assistir Confronto entre clubes ingleses põe Guardiola e Klopp mais uma vez frente a frente

Em duelo das equipes mais dominantes do futebol inglês nos últimos anos, o Manchester City recebe o Liverpool, neste sábado (1º), às 8h30, no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. A partida coloca mais uma vez Pep Guardiola e Jurgen Klopp frente a frente, em mais um episódio de uma das maiores rivalidades atuais entre treinadores.

Na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City tenta permanecer na cola do Arsenal, líder da liga. Os Citizens vivem bom momento na temporada, e estão classificados para as quartas da Champions e semifinal da Copa da Inglaterra.

Para a próxima partida, o City tem uma grande e importante interrogação. Haaland, artilheiro da temporada e com 28 gols na Premier League, lesionou-se antes da última data Fifa e é dúvida para o confronto.

Pelo lado do Liverpool, os Reds haviam esboçado uma boa recuperação na liga e encheram a torcida de esperanças após a histórica goleada de 7x0 no derby diante Manchester United. Contudo, depois da partida, o time tropeçou diante do Bournemouth e foi eliminado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões.

Mesmo com a derrota na rodada passada, o time segue na briga por uma vaga em competições europeias. Entretanto, a sequência que inicia neste sábado será decisiva para as pretensões do time de Liverpool. Após o jogo contra o City, os Reds emendam duas partidas contra equipes londrinas: Chelsea fora de casa e Arsenal em Anfield.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Stones e Aké; Rodri, Gundogan, Bernardo Silva e De Bruyne; Grealish e Álvarez.

Liverpool: Alisson: Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Elliott; Salah, Gakpo e Darwin Núñez

Onde assistir: ESPN/Star+

Horário: 8h30

Local: Etihad Stadium (Manchester/Inglaterra)

