Campeonato Espanhol Com hat-trick de Benzema, Real Madrid atropela Valladolid Brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior também participaram de gols do clube merengue

Com três gols em sete minutos, o atacante francês Karim Benzema comandou a goleada do Real Madrid (2º) sobre o Valladolid (16º) por 6 a 0 neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar da vitória, o time merengue segue a 12 pontos do líder Barcelona, que no sábado venceu o lanterna Elche fora de casa por 4 a 0.

Depois de o brasileiro Rodrygo abrir o placar (22'), Benzema deu início ao seu show particular.

Primeiro, ele marcou de cabeça aproveitando cruzamento de Vinícius Júnior (29'). Três minutos depois, fez mais um batendo sem chances para o goleiro Sergio Asenjo. E aos 36, chegou ao hat-trick finalizando de puxeta após passe de Rodrygo.

Na reta final, Marco Asensio fez o quinto do Real Madrid (73') e, nos acréscimos, Lucas Vázquez fechou a goleada (90'+2).

Nos outros jogos disputado neste domingo, Celta de Vigo (10º) e Almería (18º) empataram em 2 a 2. Já o Atlético de Madrid (3º) bateu o Betis (5º) por 1 a 0.

