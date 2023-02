A- A+

Com hat-trick de Di María, Juventus vence Nantes e vai às oitavas da Liga Europa Juve superou sem dificuldades o adversário francês

A Juventus garantiu sua classificação para as oitavas de final da Liga Europa ao bater nesta quinta-feira (23) o Nantes por 3 a 0 na França, com um hat-trick do argentino Ángel Di María.

O empate em 1 a 1 em Turim no jogo de ida do mata-mata tinha dado esperança aos franceses, mas a 'Velha Senhora' acabou fazendo prevalecer o peso de sua história no confronto.

Di María acabou com o sonho do Nantes abrindo o placar logo aos cinco minutos e ampliando aos 20. No segundo tempo, ele fez o terceiro de cabeça aproveitando assistência de Vlahovic (78').

O jogo se desenvolveu de forma favorável aos italianos depois o zagueiro do Nantes Nicolas Pallois foi expulso ainda na primeira etapa (18').

A Juventus passou a disputar a Liga Europa depois de ter começado a temporada na Liga dos Campeões, onde foi a terceira colocada de sua chave, ficando atrás de Benfica e Paris Saint-Germain.

