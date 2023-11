A- A+

Campeonato Francês Com hat-trick de Mbappé, PSG vence Reims e é o novo líder do Francês Mbappé disparou na artilharia do campeonato com 13 gols, seis à frente do nigeriano Akor Adams, do Montpellier

Hat-trick de Kylian Mbappé e liderança: o Paris Saint-Germain venceu o Reims fora de casa por 3 a 0, neste sábado (11), pela 12ª rodada do Campeonato Francês, que agora tem a equipe parisiense no topo da tabela.

O PSG não deixou escapar a oportunidade de se tornar líder depois de o Nice tropeçar na sexta-feira, com o empate sem gols com um Montpellier.

A vitória sobre o Reims veio sem sustos, com Mbappé abrindo o placar logo aos três minutos, aproveitando cruzamento de Ousmane Dembelé.

No segundo tempo, o camisa 7 ampliou para o PSG depois de receber grande passe do espanhol Carlos Soler (59') e completou seu hat-trick em jogada similar, dessa vez com assistência de Bradley Barcola (82').

Mbappé disparou na artilharia do campeonato com 13 gols, seis à frente do nigeriano Akor Adams, do Montpellier.

"Não preciso jogar bem para fazer gols, mas quero as duas coisas, marcar e jogar bem. Esse é o meu objetivo, para ajudar a equipe da melhor maneira possível", declarou o astro francês à Amazon Prime, que transmitiu a partida.

"Hoje queríamos vencer, queríamos a liderança. Missão cumprida, temos que ficar felizes", acrescentou.

Outro jogador do PSG que brilhou neste sábado foi o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que com grandes defesas impediu o Reims de reagir na partida.

A vitória também é um alívio na pressão sobre os parisienses, que no meio da semana foram derrotados pelo Milan por 2 a 1 na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês:

Sexta-feira:

Montpellier - Nice 0 - 0

Sábado:

Reims - PSG 0 - 3

(17h00) Le Havre - Monaco

Domingo:

(11h00) Lille - Toulouse

Clermont-Ferrand FC - Lorient

Metz - Nantes

(13h05) Rennes - Lyon

(16h45) Lens - Olympique de Marselha

- Quinta-feira:

(16h30) Brest - Strasbourg

