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Copa do Mundo Com hat-trick de Olise, França vence Irlanda do Norte em amistoso Os franceses vinham de derrota por 2x1 para a Costa do Marfim

Com um hat-trick de Michael Olise, a França derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1 nesta segunda-feira (8), em seu último jogo antes da Copa do Mundo de 2026, no estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq.

Os 'Bleus' vinham de derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim na quinta-feira passada, no primeiro amistoso preparatório para o Mundial, um jogo que o técnico Didier Deschamps poupou vários titulares.

Para Deschamps, que deixará o cargo após o torneio na América do Norte, o objetivo era dar entrosamento à equipe e observar o máximo de jogadores.

Com o retorno dos convocados do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, e do zagueiro do Arsenal William Saliba, que não enfrentaram a Costa do Marfim, o treinador colocou em campo o time que provavelmente será titular no primeiro jogo da Copa do Mundo, contra Senegal, no dia 16 de junho.

Olise, que vem ganhando cada vez mais força na disputa pela próxima Bola de Ouro, coroou sua atuação de gala com um golaço.

Logo após dar um passe primoroso para Kylian Mbappé, que o capitão da seleção francesa não conseguiu converter em gol (73'), o atacante do Bayern de Munique decidiu, mais uma vez, assumir a responsabilidade.

Na jogada do terceiro gol, Olise avançou pela direita, passou por dois marcadores e bateu colocado de canhota. A bola ainda tocou na trave antes de entrar (75').

A viagem da delegação francesa aos Estados Unidos para a Copa do Mundo está marcada para quarta-feira.

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