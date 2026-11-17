Com hat-trick de Vini Jr., Brasil goleia Singapura por 7x0 em último jogo do ano
Craque do Real Madrid marcou três vezes em um único jogo pela primeira vez na Seleção
Em ritmo de treino, a seleção brasileira não tomou conhecimento da fraca Singapura e aplicou uma goleada por 7 a 0, nesta terça-feira, em amistoso realizado no Estádio Nacional, em Kallang. O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com destaque para Vini Jr., que pela primeira vez marcou três gols com a camisa verde-amarela. Endrick, Estêvão, Rayan e Allan também balançaram as redes.
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O time brasileiro voltou a jogar com um quarteto ofensivo, mas desta vez o técnico Carlo Ancelotti, que cumpriu suspensão e não esteve à beira do gramado, recebe o crédito por apostar em uma distribuição tática que deu fluidez e movimentação aos homens de frente, responsáveis pelo maior placar sob o comando do italiano. Cabe ressaltar que o nível fraquíssimo do adversário contribuiu para tudo dar certo.
O Brasil retoma as atividades em março de 2027, quando haverá o primeiro período dedicado à Data Fifa no ano, entre os dias 22 e 30. A CBF ainda negocia qual será o adversário, mas a entidade deseja organizar um confronto diante de uma seleção europeia.
Com sete mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Japão, o Brasil entrou em campo com quatro atacantes, formação insistida por Ancelotti desde o início de seu trabalho na seleção.
Desta vez, o italiano posicionou Rayan centralizado em vez de aberto pela direita, como um meia-atacante, e deixou o corredor livre para Estêvão. Endrick, por dentro, e Vini Jr., na ponta-esquerda, completaram os homens de frente. O auxiliar inglês Paul Clement substituiu Ancelotti e comandou o time à beira do gramado.
Diante de um adversário consideravelmente mais acessível - afinal, Singapura ocupa a posição 149 no ranking da Fifa - o Brasil não teve dificuldade para construir o placar.
Aos 8 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães aproveitou o erro na saída de bola adversária e tocou para Vini Jr., que, dentro da grande área, bateu no canto do goleiro para abrir o placar. Aos 14, o camisa 7 puxou contra-ataque e tabelou com Endrick, que devolveu a bola para o craque do Real Madrid tocar livre para o fundo das redes e fazer mais um.
Em uma partida de ataque contra defesa, a disparidade técnica ficou evidente. O Brasil teve ampla posse de bola e trabalhou trocas de passe sem dificuldade. Aos 20, Bruno Guimarães lançou Estêvão na direita, que tocou para Vini Jr. só empurrar para as redes e fazer, pela primeira vez, três gols em um único jogo pela seleção. Aos 30, pouco depois de Rayan ter gol anulado por impedimento, Endrick fez jogada individual e marcou em forte chute rasteiro de fora da área.
A primeira finalização perigosa de Singapura aconteceu aos 35 minutos, em cabeçada perigosa de Fandi por cima do gol de Lucas Perri. Apesar de o adversário não ser parâmetro, o Brasil teve a competência de fazer o quarteto ofensivo, desta vez com uma distribuição tática diferente, funcionar a partir da boa movimentação dos atacantes e o apoio de Bruno Guimarães na articulação. Antes de a arbitragem apitar o fim da etapa inicial, Estêvão chegou a aparecer do lado esquerdo para marcar, impedido.
A partida manteve a tônica na volta do intervalo. Aos 5 minutos, Estêvão aproveitou a sobra após cobrança de falta e soltou uma bomba para ampliar o placar. Singapura chegou a assustar em finalização de Zulkifli, que passou rente à trave, mas nada que tirasse o ímpeto brasileiro. Vini Jr. chegou a marcar outra vez, mas a arbitragem assinalou impedimento. Na sequência, Rayan acertou o travessão ao receber livre na esquerda.
A comissão técnica da seleção aproveitou a ampla vantagem no placar para mexer no time e promover testes. O ex-palmeirense Allan, que substituiu Vini Jr., estreou com o pé direito: aos 19, o atacante do Manchester City deu a assistência para o gol de Rayan, e, aos 28, recebeu de Alisson Santana na direita e bateu cruzado para marcar o sétimo do Brasil.
Os torcedores de Singapura comemoraram quando o árbitro Alireza Faghani marcou pênalti de Endrick em Anuar após choque na grande área. O VAR recomendou a análise e a penalidade foi anulada. Nos minutos finais, o Brasil jogou com um a menos em campo após Gabriel Bontempo precisar sair de campo por causa de dores no quadril.
FICHA TÉCNICA
SINGAPURA 0 X 7 BRASIL
SINGAPURA - Mahbud (Buhari); Harun (Suhaimi), Mahler (Tan) e Baharudin (Joshua Pereira); Ryhan Stewart (Woo), Nakamura (Mao), Song Ui-Young (Syahin), Shahiran (Chew), Zulkifli (Kweh) e Harhys Stewart (Akbar): Fandi (Anuar). Técnico: Gavin Lee.
BRASIL - Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Dias), Gabriel Magalhães (Vitor Reis) e Douglas Santos; João Gomes (Gabriel Bontempo) e Bruno Guimarães (Marlon Gomes) e Rayan (André Luiz); Estêvão (Alisson Santana), Endrick e Vini Jr. (Allan). Técnico: Carlo Ancelotti.
ÁRBITRO - Alireza Faghani (IRÃ)
CARTÕES AMARELOS - Baharudin e Mahler (Singapura)
GOLS - Vini Jr., aos 8, 14 e 20, Endrick, aos 30 do primeiro tempo; Estêvão, aos 5, Rayan, aos 19, Raoul Suhaimi (contra), aos 28 do segundo tempo
PÚBLICO - Não informado
LOCAL - Estádio Nacional, em Kallang (SIN)