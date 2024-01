A- A+

Santa Cruz Com homenagem ao estádio do Arruda, Santa Cruz apresenta nova camisa pré-jogo; confira O lançamento da temporada 2024 já poderá ser visto na disputa do Pernambucano

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira (16) o novo uniforme de aquecimento dos jogadores, que será usado antes dos jogos. Em tom azul, a camisa faz parte da linha "Aquece", da Volt, e conta com o desenho do estádio do Arruda, que aparece ao redor do escudo do tricolor.

Bora pro aquecimento!



A camisa AQUECE tá pronta pra entrar em campo. Se liga nos detalhes especiais da nova camisa, que tem o Arruda como destaque no peito.



Compre em https://t.co/FUgzsutS52.

A partir de amanhã nas lojas físicas. pic.twitter.com/vGXIVGUgnY — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 15, 2024

Segundo o sócio-diretor da Volt, Fernando Kleimmann, o design da camisa foi feito com objetivo de gerar pertencimento e identificação por parte da torcida. "A nossa meta é oferecer um mix amplo de produtos, o que fomenta a relação com o torcedor e gera novas receitas para as equipes, visto que uma porcentagem bruta das vendas é repassada para os clubes”, comentou.

Desde 2021 ao lado do Santa Cruz, a Volt também foi responsável por desenvolver a linha pré-jogo do Tricolor no ano passado. O uniforme tinha detalhes específicos que faziam alusão à cobra coral e também apresentava referências do universo streetwear, movimento urbano com artes gráficas e do estilo grafite.

O lançamento da temporada 2024 já poderá ser visto na disputa do Pernambucano. No próximo jogo, o Santa Cruz encara o Flamengo de Arcoverde, nesta quarta (17), às 19h, no Arruda. Na estreia, os tricolores venceram o Maguary por 2 a 0, com gols de Thiaguinho e Bortoluzo.

A peça já está disponível para compra e poderá ser adquirida por R$169,99 em qualquer loja oficial do Santa Cruz ou pelo e-commerce, no endereço lojadosantacruz.com.br.

