Santa Cruz Com homenagem ao Tri-super e penta estadual, Santa Cruz lança novo uniforme da temporada Estreia do manto acontecerá neste domingo (21), diante do Campinense, no Arruda

O Santa Cruz lançou o novo uniforme principal da temporada. Às 19h14 - horário que faz alusão ao ano de fundação do clube -, o Tricolor publicou em suas redes sociais a nova pele que será usada na sequência do ano. O manto produzido pela Volt homenageia as conquistas históricas do Campeonato Pernambucano.

Com as tradicionais listras horizontais, o uniforme faz referência aos títulos do tri-supercampeonato (1957, 1976 e 1983) e do penta pernambucano (entre 1969 e 1973). A de goleiro tem como predominante a cor azul, além de detalhes na cor preta nos ombros e nas mangas.

A nova camisa passa a ser vendida neste sábado (20), em todas as lojas da Volt, no valor de R$ 229,99. Os sócios têm desconto de 10%. A estreia do manto será neste domingo (21), diante do Campinense, às 16h, no Arruda, em duelo válido pela Série D.

