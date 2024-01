A- A+

FA Cup Com homenagens a Klopp, Liverpool goleia Norwich e vai às oitavas da Copa da Inglaterra Os Reds aguardam o vencedor do confronto entre Watford ou Southmapton

O Liverpool se classificou neste domingo (28) para as oitavas de final (5ª fase) da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer o Norwich, equipe da segunda divisão, por 5 a 2, dois dias depois do surpreendente anúncio feito pelo técnico Jurgen Klopp de que deixará o clube no final da temporada.

Os 'Reds' tiverem amplo domínio sobre o atual nono colocado da Championship e prolongaram um ótimo início de temporada. O time lidera a Premier League após 21 rodadas, está classificado para a final da Copa da Liga e segue na disputa da Liga Europa e da Copa da Inglaterra.

Os jogadores do Liverpool deram neste domingo uma grande vitória ao seu treinador, no cargo desde outubro de 2015, numa partida repleta de gols e marcada pelas demonstrações de carinho da torcida em Anfield para Klopp, com músicas e faixas.

Curtis Jones (16') e o uruguaio Darwin Núñez (28') deram início ao festival de gols dos donos da casa com Ben Gibson empatando aos 22 minutos.

No segundo tempo, Diogo Jota (53') e Virgil van Dijk (63') aumentaram a diferença no placar, antes de um golaço para os visitantes marcado pelo espanhol Borja Sainz. O holandês Ryan Gravenverch fechou a goleada já nos acréscimos (90'+5).

Na quinta rodada do torneio, equivalente às oitavas de final, o Liverpool receberá outro time da segunda divisão no final de fevereiro: será Watford ou Southmapton, que serão obrigados a disputar mais um jogo, o 'replay', após o empate em 1 a 1 neste domingo.

O Wolverhampton também avançou após vencer por 2 a 0 no 'Black Country Derby' na casa do West Bromwich Albion.

O sorteio das oitavas de final, realizado no intervalo da partida contra o Liverpool, colocou frente a frente o atual campeão Manchester City e o Luton Town, entre outras partidas de destaque.

-- Jogos da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

- Quinta-feira:

(+) Bournemouth - Swansea (2ª) 5 - 0

- Sexta-feira:

Bristol City (2ª) - Nottingham Forest 0 - 0

Sheffield Wednesday (2ª) - Coventry (2ª) 1 - 1

Chelsea - Aston Villa 0 - 0

Tottenham - (+) Manchester City 0 - 1

- Sábado:

Ipswich Town (2ª) - (+) Maidstone United (6ª) 1-2

(+) Leicester City (2ª) - Birmingham City (2ª) 3-0

Leeds United (2ª) - Plymouth Argyle (2ª) 1-1

Everton - (+) Luton 1-2

Sheffield United - (+) Brighton 2-5

Fulham - (+) Newcastle 0-2

- Domingo

West Bromwich (2ª) - (+) Wolverhampton 0 - 2

Watford (2ª) - Southampton (2ª) 1 - 1

(+) Liverpool - Norwich City (2ª) 5 - 2

Newport County (4ª) - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h30) Blackburn (2ª) - Wrexham (4ª)

(+) classificados para as oitavas de final.

Obs: Os jogos empatados deverão ter uma nova partida ('replay') no estádio da equipe que foi visitante no primeiro jogo.

-- Duelos das oitavas de final definidos após sorteio:

Blackburn ou Wrexham - Newcastle

Chelsea ou Aston Villa - Leeds ou Plymouth

Bournemouth - Leicester

Liverpool - Watford ou Southampton

Bristol City ou Nottingham Forest - Newport ou Manchester United

Wolverhampton - Brighton

Sheffield Wednesday ou Coventry - Maidstone United

Luton - Manchester City

