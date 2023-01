A- A+

Copa São Paulo Com homenagens a Pelé, Santos estreia com vitória na Copa São Paulo Meninos da Vila derrotaram o São Raimundo/RR por 3x1, nesta quarta-feira (4)

Em jogo marcado por homenagens a Pelé, o Santos estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira (4), os Meninos da Vila derrotaram o São Raimundo/RR por 3x1, e chegaram à liderança do Grupo 26, com três pontos.

Ainda antes da bola rolar, os jogadores de ambos os times respeitaram um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, que faleceu no último dia 29, aos 82 anos. Além disso, o confronto teve uma pausa de dez minutos, em alusão à camisa utilizada pelo ex-jogador, para aplaudir o Rei do Futebol.

Com o jogo em movimento, Deivid, Fernandinho e Paulo César anotaram os tentos dos santistas, enquanto Diego, de falta, descontou para a equipe de Roraima. Na próxima rodada, os dois clubes jogam no sábado (7). O Santos encara o Falcon, às 15h15. Já o São Raimundo tem duelo marcado perante o Santo André, às 13h.

