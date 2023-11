A- A+

Fut-7 Com ídolos do futebol pernambucano, SA Betesporte sagrou-se Recopa Sul-americana de Fut-7 Time pernambucano já foi campeão mundial e chega ao seu décimo título na modalidade

O SA Betesporte, equipe em que jogam Jorge Henrique, ídolo do Náutico e do Corinthians, e Neto Baiano, ídolo do Sport e do Vitória, sagrou-se campeão da Recopa Sul-americana de Fut-7 ao vencer o Ressaca da Argentina por 9 a 2 na Arena Niterói na última quarta-feira (15). Os destaques foram os gols de Flávio, que marcou quatro vezes, Edu, que balançou as redes duas vezes, Lipão, Choco e Érico, cada um com um gol marcado.

“Mais uma grande conquista para nós. Cada vez mais o projeto que acreditamos e confiamos vai ganhando força e o trabalho vem sendo convertido em títulos. Mas não paramos por aqui, queremos mais e é isso que nos motiva a jogar por aqui. Essa vontade de estar sempre no topo e conseguir esses resultados”, declarou Jorge Henrique.

A equipe terá pouco tempo para comemorar, pois irá estrear em outra competição continental nesta sexta-feira (17) às 12h40 (horário de Brasília). No grupo A, enfrentará o Buenos Aires CQC (Argentina) e o Paris F7 (Chile).

“Vencemos um título importante, que era a Recopa, mas não podemos achar que acabou. Aqui sempre buscamos os títulos e lutar até o final, e é assim que tem que ser. Já estamos pensando na Liga das Américas, que é outra conquista que queremos ter na galeria do time”, finalizou Neto Baiano.

O Fut-7, diferente do futebol tradicional, é jogado com sete jogadores em cada time e dois árbitros apitando o jogo. A partida possui duração de dois tempos de 25 minutos. O SA Betesporte é multicampeão da modalidade, tendo conquistado os títulos de campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Liga das Américas, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Nordeste Cup, campeão da Taça Governador, campeão da Copa do Pacífico, campeão do Desafio BR, campeão pernambucano, e, agora, campeão da Recopa Sul-americana.



