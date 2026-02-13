A- A+

futebol Com Igor Fernandes, Náutico sofreu apenas um gol em 2026 Lateral de origem, atleta se transformou em zagueiro nesta temporada e tem sido um dos pilares defensivos do time

Dos quatro gols sofridos pelo Náutico em 2026, apenas um aconteceu com a presença de Igor Fernandes em campo. Lateral de origem, o atleta passou a fazer a função de zagueiro na temporada e tem ajudado o Timbu a ter a melhor defesa do Campeonato Pernambucano.





“Os números são favoráveis. Não somente os defensivos como também ofensivos. Esse trabalho é feito lá na frente. O professor pede para a marcação ser ajustada lá na frente pelos atacantes e isso facilita quando a bola chega na parte defensiva. Isso tem sido um fator positivo, com todos ajudando a marcar”, afirmou.



A única partida em que o Náutico foi vazado com Igor Fernandes em campo foi na vitória por 2x1 diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada. Com relação à mudança de posição, o jogador declarou estar totalmente adaptado ao posto, principalmente por já ter executado a função na reta final do ano passado.

“A transição tem sido positiva. Não tenho dificuldade e creio que, com os treinamentos, vou evoluindo cada vez mais. Isso começou nos últimos jogos do ano passado. Eu começava na lateral e, por alguma circunstância, eu fazia a função de zagueiro, desempenhando bem. Isso me credenciou para iniciar este ano nessa função e tem sido algo positivo”, declarou.

Com a vitória por 1x0 diante do Santa Cruz, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco, o Timbu precisa apenas de um empate no duelo da volta, nos Aflitos, no dia 22 de fevereiro, para chegar à final.

“Felizmente, a gente saiu com vitória no primeiro jogo e chegamos em casa com um resultado favorável. Porém, a gente sabe que será uma partida dura, um clássico valendo vaga para a final. Não ganhamos nada e precisamos fazer um trabalho duro, junto com a atmosfera da torcida, para chegarmos bem na semifinal”, declarou.

