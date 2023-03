A- A+

Sport Com Ilha como palco preferido, Enderson lamenta intervalo para a decisão da Copa do Nordeste Treinador ressaltou classificação, mas queria que duelos com Ceará fossem realizados em períodos mais curtos

Com a vitória sobre o ABC, em duelo realizado em dois dias, o Sport vai encarar o Ceará na final da Copa do Nordeste. Os encontros de ida e volta ainda não tiveram as datas definidas pela CBF. No entanto, há a expectativa que aconteçam nos dias 19 de abril e 03 de maio, em Fortaleza e no Recife, respectivamente. Em coletiva, o técnico Enderson Moreira não escondeu a felicidade pela classificação. Porém, lamentou o hiato de tempo para o início da decisão do torneio.

“Estou muito feliz de estar na final. Claro que o coroamento de um bom trabalho vem com conquistas, temos consciência disso. Temos uma expectativa boa, mas o Ceará vem de três vitórias seguidas contra o rival, então temos que nos preparar da melhor forma possível. Estou feliz, mas muito aliviado também. Vou poder andar alguns dias na cidade sem sair disfarçado, porque eu saio disfarçado, saio diferente do meu normal”, brincou.

"Em relação à distância para a final, o ideal é fazer logo na sequência, mas agora teremos mais jogos. Temos Copa do Brasil, semifinal do Estadual, início de Série B. Teremos que se reequilibrar e focar bastante. São todas competições importantes. Mas esse grupo foi preparado para isso, focamos em dar uma sequência para eles. É ir preparando jogo a jogo, trocando o chip, mudando para que possamos dar sequência à temporada”, salientou.

Com a chuva que castigou a Ilha do Retiro na última quarta-feira (29) e fez o duelo com o ABC ser suspenso para esta quinta, ficou no ar a possibilidade do duelo decisivo com o Ceará ser disputado na Arena de Pernambuco. Citando a possibilidade de uma reforma futura na casa rubro-negra, Enderson até defende jogos do Leão no estádio construído para a Copa de 2014. Contudo, deu a entender que o confronto com o Vozão deverá ser disputado na Praça da Bandeira.

“A casa do Sport é a Ilha. Temos muita noção disso. Mas isso não impede que o Sport possa fazer jogos na Arena. Não vejo problemas, é um estádio que tem condições de desenvolver um bom trabalho, bom jogo. Podemos ter na Ilha um trabalho de uma reforma, construção de um estádio, mas é um local que precisa oferecer mais condições para seu torcedor. Numa futura reforma, é bem provável que o Sport faça jogos na Arena, e temos que abraçar isso. Mas, nosso estádio é a Ilha, amamos jogar aqui, desejamos jogar aqui e provavelmente vamos jogar aqui”, enfatizou.

Veja também

Futebol Internacional Chelsea elimina Lyon nos pênaltis e pega Barça nas semis da Champions feminina; Wolfsburg bate PSG