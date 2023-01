A- A+

Sport Com Ilha e Arena impossibilitadas, jogo entre Sport e Íbis, pelo Pernambucano, é adiado De acordo com FPF, confronto entre Leão e Pássaro Preto será remarcado para outra data

Com o gramado da Ilha do Retiro sem condições de sediar a partida entre Sport e Íbis, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, domingo (8), a estreia do Leão em 2023 está adiada. Outra opção para a realização do confronto, a Arena de Pernambuco também está impossibilitada de receber jogos neste início de temporada. Segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, uma nova data para o duelo será definida.

"Com o gramado da Ilha sem condições de receber jogos, e o da Arena também, não tem o que fazer. Uma nova data até o fim do campeonato será definida para que esta partida aconteça. O Sport, até pensando na parte financeira, tem o direito de querer jogar na sua casa", comentou Evandro.

Ainda segundo o dirigente, o fato do Santa Cruz atuar no Recife no domingo não seria um problema para a realização do confronto entre o Leão e o Pássaro Preto, uma vez que o Tricolor do Arruda está proibido de atuar com os portões abertos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou no ano passado a perda de dois mandos de campo da Cobra Coral após a invasão da torcida no jogo da pré-Copa do Nordeste 2022, contra o Floresta.

Nesta quarta-feira (4), com a impossibilidade de jogar na Ilha, o Sport chegou a enviar representantes à Arena de Pernambuco para fazer uma vistoria no local. No entanto, em visita do Leão junto a integrantes do novo Governo do Estado, foi vetada a utilização do campo de jogo do estádio localizado em São Lourenço da Mata.

Em comunicado enviado à imprensa no começo da noite, o Governo, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur, concluiu "que o trabalho para a recuperação do campo deve durar, pelo menos, três meses". O que impossibilita não só o Sport como outras equipes do Estado de atuarem no local.

"A análise técnica deixou clara a falta de condições do campo", comentou Daniel Coelho, Secretário de Turismo e Lazer. "Ele precisa ser colocado novamente em condições de atender a população", completou.

A reportagem procurou o presidente do Sport, Yuri Romão, além do diretor de futebol, Jorge Andrade, mas não obteve êxito no contato até a publicação desta matéria.

