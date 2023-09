Com Ilha lotada, Sport tenta reencontrar caminho das vitórias contra o Criciúma, pela Série B

A- A+

A fase está longe de ser das melhores, mas o torcedor do Sport optou por abraçar o time neste momento irregular da temporada. Mais de 20 mil rubro-negros garantiram entrada para apoiar a equipe neste sábado (9), às 20h45, diante do Criciúma, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B e de suma importância para a manutenção dos pernambucanos no G-4.

Enderson Moreira e companhia já acumulam quatro compromissos consecutivos sem triunfar. Apenas dois pontos separam o Leão do Tigre na tabela. Enquanto o time da Praça da Bandeira soma 46 pontos e ocupa a 3ª colocação, os catarinenses têm 44 e estão duas posições abaixo.

Em meio ao mau momento e uma série de desfalques, o rubro-negro que vai à Ilha do Retiro ainda foi pego de surpresa com uma informação na noite de sexta. Apesar de treinar normalmente durante a semana com os demais companheiros, Diego Souza não será relacionado por Enderson Moreira para a partida. Sem atuar desde março e recuperado de uma lesão no joelho, o camisa 87 não está na plenitude da sua forma física, mas havia a expectativa de iniciar o confronto perante o Tigre entre os reservas. Segundo informações divulgadas pela página Bastidores do Sport e apuradas pela reportagem, no entanto, o Embaixador será ausência por opção técnica.

Com a saída de Luciano Juba para o Bahia e a má fase atravessada por Vagner Love, a ajuda de Diego Souza nesta reta final da Segundona é esperada ansiosamente pela torcida. Principalmente por conta do mau momento de Love. Artilheiro do clube na competição, com dez gols, o camisa 9 não sabe o que é balançar as redes há sete jogos.

Outros desfalques

O sistema defensivo segue sendo uma dor de cabeça para Enderson Moreira. Para o duelo contra o Criciúma, o treinador não poderá contar com cinco jogadores no setor. Com uma lesão na coxa, Rafael Thyere virou baixa antes do empate com o Botafogo-SP e dificilmente terá condições para encarar o Tigre. Os zagueiros Alisson Cassiano e Sabino, o lateral-direito Roberto Rosales e o volante Ronaldo receberam o terceiro amarelo em Ribeirão Preto e também estão fora do compromisso de logo mais. Baixa há um mês, Eduardo está na transição física.

Reforços

Anunciados e regularizados durante a semana, o lateral-esquerdo Nathan e o atacante Negueba podem aparecer pela primeira vez vestindo as cores do clube contra o Criciúma.

Ficha técnica

Sport

Denis; Ewerthon, Chico, Renzo e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho (Alan Ruiz); Peglow, Love e Labandeira (Edinho). Técnico: Enderson Moreira.

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo e Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arílson e Fellipe Mateus; Marquinhos Gabriel, Neilton (Fabinho) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h45

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

Transmissão: Band e Premiere.

Veja também

Tênis Djokovic vence US Open e iguala recorde absoluto de 24 títulos de Grand Slam