Série B Com Ilha lotada, Sport fica na igualdade com o Atlético-GO e permanece fora do G-4 da Série B Leão chegou aos 60 pontos e pode perder duas posições ao término da rodada

Nada feito. Em jogo que só a vitória interessava para voltar ao G-4 da Série B nesta rodada, o Sport não aproveitou o fator casa para bater um concorrente direto na briga pelo acesso. Em confronto realizado na noite desta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro com mais de 26 mil torcedores, o Leão ficou no empate sem gols com o Atlético-GO, pela 36ª rodada da Série B. Com o resultado, o Rubro-negro foi aos 60 pontos, mas permanece na 5ª colocação. Os goianos, por outro lado, agora têm 61 e assumiram a vice-liderança. No complemento da rodada, o Sport ainda pode cair para a 7ª posição, caso Mirassol (57) e Novorizontino (57) vençam Ceará e Vitória, respectivamente.

Com os dois tropeços consecutivos e a importância da vitória para retornar ao G-4, Enderson Moreira optou por escalar o Sport com três volantes. Após cumprirem suspensão, Fábio Matheus e Felipe tiveram a companhia de Fabinho na cabeça de área, no intuito de proteger a zaga que havia sido vazada nos últimos seis jogos. A principal mudança, no entanto, foi no gol. Depois de quase quatro meses, Jordan foi acionado na formação titular, na vaga de Denis.

O goleiro mais acionado no primeiro tempo, entretanto, foi o dos visitantes. Ronaldo precisou fazer pelo menos duas boas defesas para impedir que o Sport abrisse o placar no primeiro tempo. Primeiro, fez grande intervenção em cabeçada de Edinho, aos 13. Depois, salvou os goianos em finalização desviada de Felipe. O Atlético só assustou em cabeçada de Luiz Fernando.

Na etapa complementar, o confronto permaneceu truncado, mas iniciou com o Dragão mais incisivo na busca pelo gol. Em cinco minutos, foram duas boas investidas. Airton, em jogada individual, chutou fraco para defesa de Jordan. Depois, Luiz Fernando aproveitou saída de bola errada de Fabinho e parou no goleiro leonino.

Insatisfeita com a atuação da equipe, a torcida do Sport passou a pedir Vagner Love em campo. Aos 20 minutos, o pedido foi atendido por Enderson, que além do centroavante ainda acionou Fabrício Daniel e Labandeira. Na reta final, em jogada do camisa 9, quase o Rubro-negro abriu o marcador, mas a bola cruzou por toda a área. Em seguida, Jorginho chutou prensado, por cima.

Próximos jogos

Faltando duas rodadas para o término da Série B, e o Sport terá dois adversários que vivem situações distintas na tabela. No próximo sábado, encara o líder Vitória, no Barradão. Com 66 pontos, há a possibilidade do time baiano chegar ao confronto com o acesso garantido e com o título do campeonato assegurado. Na rodada final, o Leão define o futuro em casa. Vai receber o Sampaio Corrêa, no próximo dia 25. Com 36 pontos, o clube maranhense é o atual 16º lugar e briga para não cair para a Terceira Divisão.

Ficha do jogo

Sport 0

Jordan; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Nathan); Fábio Matheus (Wanderson), Fabinho, Felipe (Fabrício Daniel) e Jorginho; Edinho (Labandeira) e Diego Souza (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

Atlético-GO 0

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton (Rhaldney), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Luiz Fernando (Matheus Régis). Técnico: Jair Ventura.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Gols:

Cartões amarelos: Felipe (SPT); Gustavo Coutinho, Lucas Esteves (ACG)

Público: 26.345 torcedores

Renda: R$ 573.325,00

