Com expectativa de recorde de público nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a entrar em campo na noite deste sábado. Depois de encerrar a sequência negativa de cinco jogos ao bater o ABC, em Natal, o Rubro-negro recebe o vice-lanterna Londrina, às 20h45, na Ilha do Retiro, no compromisso que pode fazer o Leão dar mais um passo importante rumo ao acesso. Em última parcial divulgada pelo clube, quase 24 mil ingressos foram vendidos para a partida deste final de semana. Contra o Criciúma, 24.201 espectadores marcaram presença na casa leonina.

Depois de ver o Vitória vencer o Ituano, na sexta, o Sport precisa vencer o Londrina para seguir na cola do líder, visando o título da Segundona. Atualmente na terceira colocação, o Rubro-negro ainda tem que secar o vice-líder Guarani, para voltar ao segundo lugar da tabela. O Bugre tem os mesmos 50 pontos dos pernambucanos. Contudo, estão na frente da equipe de Enderson Moreira pelo critério de desempate do saldo de gols - 16 a 14. Também neste sábado, o time paulista visita o CRB, no Rei Pelé, às 17h.

Apesar de ter um adversário mais acessível pela frente, o elenco do Sport prega cautela e se apega ao apoio do torcedor para sair com os três pontos de campo. "A gente sabe que na Série B todo o jogo é difícil, e sabemos que o Londrina não está bem na competição. Mas será em nossos domínios, temos que fazer nosso melhor jogo. Espero que o torcedor vá, nos empurre, porque vai ser muito importante. A gente está bem focado para fazer um bom jogo e se Deus quiser sair com um grande resultado", pontuou o meia Jorginho.

Reestreia do Embaixador em casa

Depois de ser o herói diante do ABC, ao marcar o gol da vitória no Frasqueirão, Diego Souza pode fazer sua primeira partida na Ilha do Retiro desde o anúncio do retorno ao Sport. Porém, ainda longe da forma física ideal, o camisa 87 deve iniciar o duelo com os paranaenses entre os reservas.

Inclusive, a tendência é que Enderson mande a campo praticamente o mesmo time que iniciou o confronto com os potiguares. A única dúvida é sobre a utilização do lateral-direito Eduardo. Contra o Elefante, o jogador de 36 anos deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na coxa e vem sendo avaliado diariamente pelo departamento médico. Caso o titular da posição não tenha condições de atuar, Roberto Rosales deve ser acionado na formação inicial.

Ficha técnica

Sport

Dênis; Roberto Rosales (Eduardo), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Felipe (Ronaldo), Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Peglow. Técnico: Enderson Moreira.

Londrina

Neneca; Rodrigo Alves (Lucas Mendes), Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho e Paulinho Moccelin; Ariel, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h45

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Transmissão: Band e Premiere.

