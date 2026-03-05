A- A+

Náutico Com ingressos esgotados, Náutico tenta encerrar marca que dura mais de 50 anos nos Aflitos Alvirrubro encara o Sport, domingo (8), pela final do Campeonato Pernambucano

A final do Campeonato Pernambucano pode representar um feito importante na centenária história do Náutico. O clube alvirrubro pode encerrar um longo período sem celebrar um título perante seu torcedor, nos Aflitos. Fato que não acontece há mais de 50 anos.

Em 2021, o Náutico até pôde celebrar o título de campeão estadual sobre o Sport em sua casa. À época, entretanto, o estádio estava vazio, devido à pandemia da Covid-19. Para este final de semana, o Eládio de Barros Carvalho estará cheio, pois todos os ingressos foram comercializados.

A última vez que o clube da Rosa e Silva foi campeão nos Aflitos, na presença do torcedor, foi em 1974. Na ocasião, o Náutico derrotou o Santa Cruz na final do Campeonato Pernambucano e se manteve como único clube hexacampeão do Estado. O Tricolor vinha de cinco títulos consecutivos.

De lá para cá, o Timbu levantou o troféu de campeão estadual em outras nove oportunidades. Seis vezes no Arruda, duas na Arena de Pernambuco e uma - já citada - nos Aflitos esvaziado. Ele ainda celebrou a conquista da Série C do Brasileiro sobre o Sampaio Corrêa, em 2019, no Castelão, em São Luís.

Após o empate em 3x3, no confronto de ida, na Ilha do Retiro, o Náutico precisa de uma vitória simples sobre o Sport no próximo domingo (8), às 18h, nos Aflitos, para registrar mais uma conquista na história do clube. Em caso de novo empate, o Clássico dos Clássicos será decidido nos pênaltis.

