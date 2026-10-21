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Sport Com início de punição, Sport abre venda de ingressos para jogo com Criciúma Setor da Arquibancada Sede ficará fechado, após sanção imposta pelo STJD

A partida entre Sport e Criciúma, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, marca o início da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao clube pernambucano, por conta dos incidentes envolvendo a principal organizada rubro-negra diante do CRB, mês passado, em Maceió.

Com isso, o Leão terá que encarar os catarinenses com a Arquibancada Sede sem torcedores presentes. O confronto válido pela 35ª rodada será disputado às 21h. Na próxima partida na Ilha, contra o Goiás, na última rodada da Segundona, o setor será aberto para receber mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs).

Na decisão anterior por parte do STJD, o Sport teria que disputar duas partidas com os portões fechados. A multa de R$ 50 mil, no entanto, foi mantida.

O Leão optou por cumprir o primeiro jogo da punição contra o Criciúma, com o objetivo de ter a força das arquibancadas, em sua totalidade, em uma possível classificação aos playoffs do acesso. Atualmente, o time ocupa o oitavo lugar, com 51 pontos. São três pontos atrás do Atlético-GO, equipe que fecha o G6.

Ingressos

Após a publicação do acórdão do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Sport deu início à venda de ingressos para o duelo com o Criciúma na manhã desta quarta-feira (21).

Os torcedores podem adquirir entradas a partir de R$ 20, em promoção feita pelo clube e válida até às 23h59 desta quinta-feira (22), para os setores da Arquibancada Frontal e Arquibancada Curva/Placar. Os bilhetes podem ser comprar atavés deste link.

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