CORRIDA DAS CINCO PONTES Com inscrições abertas, Corrida das Pontes 2023 anuncia novos patrocinadores A 18° Edição da corrida faz homenagem aos 486 anos do Recife

A 18° edição da "São Silvestre do Nordeste" está com novos patrocinadores. A Corrida das Pontes no Recife 2023, que acontece no dia 26 de março, no Forte do Brum, no Bairro do Recife, conta com novas empresas que vão estampar suas camisas esse ano: Pão de Açúcar, um dos maiores grupos varejistas de alimentos da América do Sul, e a Taunsa Group, empresa do ramo de agronegócios.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site oficial, além do sites Corre 10, Ativo.com e Ticket Sports. O valor até o dia 28 de fevereiro é de R$ 115. Após essa data e até o dia 22 de março, ou até o término das vagas, o valor será de R$ 120.

Este ano, a corrida comemora os 486 anos da cidade do Recife, e conta com percurso de corrida e caminhada de 5,6 km e corrida profissional de 10 km. A Corrida das Pontes do Recife tem um percurso que contempla sete pontes e vários pontos turísticos do Recife Antigo, como a Ponte do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho, Ponte Boa Vista e Ponte Giratória.

