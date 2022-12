Com intenção de aposentá-la, Santos deixará de usar camisa 10 de Pelé provisoriamente

A- A+

O Santos dará os primeiros passos rumo a uma possível aposentadoria da camisa 10, que foi vestida por Pelé, seu maior ídolo. Após o falecimento do Rei nesta quinta-feira, aos 82 anos, o presidente do clube, Andrés Rueda, confirmou que pretende levar a ideia ao Conselho.

A informação foi dada em entrevista em ao programa "Jornal Bandnews", da rádio "Bandnews". Segundo Rueda, a aposentadoria do número depende de trâmites internos do clube. Mas o Santos á não a usará provisoriamente a partir de janeiro.

"A gente vai propor pro Conselho que se aposente a camisa 10. Isso tem um trâmite burocrático, reunião de Conselho. Agora, enquanto isso, por um ato administrativo, a gente já não vai usar mais a camisa 10 a partir de janeiro, esperando só que vire uma decisão definitiva do nosso Conselho", afirmou o mandatário.

Uma possível aposentadoria do número atenderia a uma vontade da família e de parte de torcedores, que já começam a fazer circular a possibilidade nas redes. Ao longo dos últimos anos, a ideia á foi ventilada em outras oportunidades, ainda com o Rei em vida. No ano passado, Rueda falou sobre as opiniões divergentes dentro do clube sobre o assunto em entrevista ao canal "De Placa".

Aposentar a camisa 10, não vou mentir, já pensamos várias vezes. Mas tem a nossa torcida, sócios estão divididos. Uns pensam que a grande homenagem é eternizar a 10. Outros, que tem que tirar. Ainda estamos cautelosos sobre a decisão. Tenho minha opinião como torcedor, mas como presidente, tenho que saber que tem que ser uma homenagem que a maioria da torcida deve fazer.

