A- A+

Pedestrianismo Com interdição da Ponte Giratória, Corrida das Pontes tem novo trajeto; confira A corrida está marcada para acontecer no dia 2 de junho, com largad às 7h, no Forte do Brum

Com a interdição da Ponte Giratória, a organização da 19ª edição da Corrida das Pontes do Recife Drogasil anunciou mudanças no trajeto original para a Corrida Geral e Especial de 10 km, marcada para acontecer no dia 2 de junho. O desvio da Ponte Giratória será feito pela Rua Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau e Av. Marquês de Olinda (que serão compartilhadas e divididas ao meio com cones) para bater a marca completa do percurso dos corredores. A largada está prevista para as 7h, no Forte do Brum.

Mesmo com a mudança, a JJS Eventos, empresa que organiza a prova de pedestrianismo - que é considerada a São Silvestre do Nordeste - teve o cuidado de não perder a tradição que mantém desde a primeira edição, que é de passar sete vezes nas pontes. "Quando viemos em Recife há um mês, planejamos e refizemos toda a marcação do trajeto dos 10KM com esse cuidado. Nas edições anteriores, os atletas passavam na Ponte Mauricio de Nassau apenas na ida. Nesta edição, especialmente, eles passarão por ela na ida e na volta", revela o ex-atleta olímpico e bi-campeão da Corrida de São Silvestre, José João da Silva, diretor técnico da JJS Eventos.

A 19ª Corrida das Pontes do Recife Drogasil reúnirá corredores amadores e atletas de elite de vários estados do País e internacionais que estão em busca de títulos e também de aperfeiçoamento profissional. O percurso contempla corrida e caminhada de 5,6 km e corrida profissional de 10 km. Além delas, tem a Corrida Especial 10 km para pessoas portadoras de deficiência e a prova infantil ou "Corrida das Pontinhas" com percurso de 1,6 km, destinada para crianças e adolescentes da rede pública municipal do Recife e inscrições gratuitas somente através da Secretaria de Esportes do município.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas no site oficial da Corrida das Pontes e nos parceiros Corre 10, Ativo.com, Ticket Sports e Minhas Inscrições. O valor da inscrição da Corrida Geral é de R$ 145. Para o público com idade a partir de 60 anos há um desconto de 50% no valor. E para os participantes da Corrida Especial, as inscrições são gratuitas.

Na 19ª edição da prova, excepcionalmente, o trajeto contemplará vários pontos turísticos e as pontes do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho e Ponte Boa Vista.

Serviço

O quê? 19º Corrida das Pontes do Recife

Quando? 02 de junho de 2024

Onde? Forte do Brum

Largada geral: 7h

Inscrição Geral:

https://corridadaspontesdorecife.com.br/ e nos parceiros Corre 10, Ativo.com, Ticket Sports e Minhas Inscrições. O valor da inscrição da Corrida Geral é de R$ 145. Para o público com idade a partir de 60 anos há um desconto de 50% no valor.

Inscrição da Corrida Infantil:

Prefeitura do Recife - Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife. No 7º andar - Secretaria de Esportes.

Retirada dos kits de participação:

Dia: 1 de junho de 2024

Horário: Das 9h às 20hs

Local: Farmácia Drogasil - Rua Amélia , 542 - Graças - Recife

Veja também

FUTEBOL CBF decide adiar apenas jogos de clubes gaúchos no Brasileirão e na Copa do Brasil