Sport Com intuito de marcar jogos-treinos, Sport sinaliza uso de time alternativo no início do Estadual Leão tem estreia no Pernambucano no dia 13 de janeiro, mas comitê gestor projeta amistosos entre dias 20 e 25

Com estreia marcada para o dia 13 de janeiro no Campeonato Pernambucano, diante do Petrolina, no Sertão, o comitê gestor do Sport vem trabalhando com a possibilidade do clube realizar jogos-treinos no próximo mês. A iniciativa tem o intuito de avaliar o nível de preparação do elenco para os primeiros compromissos de 2024.

"Estamos começando (a pré-temporada), né? Primeiro, vamos ter que obedecer esses estágios: as apresentações com o treinador conhecendo elenco, e os jogadores conhecendo também o treinador e sua comissão técnica. Com certeza a gente vai ter nesse mês de janeiro, lá para o dia 20 ou 25, alguns jogos-treinos que possam realmente ajudar a performance da equipe para competir melhor", detalhou o coordenador técnico Ricardo Drubscky.

Com as datas informadas pelo dirigente leonino, a expectativa é que o Leão inicie o Estadual com uma equipe alternativa, formada, principalmente, por jogadores oriundos da base do clube. Isso porque, entre a reapresentação do elenco nesta quarta-feira (27) até a data do primeiro jogo, o plantel terá pouco mais de 15 dias de pré-temporada.

Até completar um mês de trabalho sob o comando de Mariano Soso, por exemplo, além do Petrolina, o Sport encara Retrô (16), Santa Cruz (20) e Maguary (25/01).

