A- A+

Sport Com invencibilidade em 2023, Enderson prega cautela no Sport: "nenhum tipo de entusiasmo" Treinador exaltou comprometimento do elenco na goleada sobre o Belo Jardim, nesta terça-feira (24)

Como não poderia ser diferente, a facilidade encontrada pelo Sport para golear o Belo Jardim, na noite desta terça-feira (24), na Ilha do Retiro, foi assunto na entrevista coletiva concedida por Enderson Moreira depois do jogo. O treinador não escondeu que sua equipe não teve dificuldades para construir o resultado. No entanto, declarou ter gostado da seriedade dos atletas para seguir atacando com os três pontos praticamente garantidos.

"Acho que tivemos méritos de fazer o primeiro gol rápido. Isso cria, claro, uma certa facilidade no jogo. O adversário sente o que você poderá executar. Mas conseguimos transformar nesse placar, poque buscamos, jogamos com seriedade. Acho que em determinados momentos, tivemos uma postura boa em tocar a bola com velocidade, criar jogadas interessantes, e isso vemos como positivo", começou.

"Sempre tem alguma coisa para melhorar, ajustar. Mas, o mais importante era buscar a vitória, marcar mais três pontos na classificação. Estamos vindo de uma sequência enorme de jogos, sem tempo para preparar para um jogo", completou.

Com o placar sobre o Calango, o Sport chegou à quarta vitória seguida na temporada e segue sem perder no ano. Enderson credita o fato à forma como o elenco está conseguindo assimilar suas ideias. Entretanto, o treinador garante que ainda há muita margem para evolução.

"Eles têm abraçado as ideias de como penso futebol e confesso que chegar neste nível foi muito mais rápido do que imaginava. Mas, a maior dificuldade é agora. Temos que trabalhar os detalhes para que este sincronismo funcione melhor. Temos evoluído, alguns momentos as coisas não funcionam como imaginamos em termos de posicionamento, mas estamos ajustando", salientou.

"É um trabalho de médio a longo prazo, que sei que tem que funcionar bem a curto prazo. Estamos investindo para que este time fique ainda mais redondo, preparado para daqui um tempinho ainda. Estamos caminhando bem, sem nenhum tipo de entusiasmo, sem achar que estamos maravilhosamente bem. Os passos essão consistentes, sabendo que temos muita coisa para melhorar", finalizou.

Veja também

Segurança Moradores dos Aflitos vivem rotina de medo por conta de brigas de torcidas uniformizadas