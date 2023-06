A- A+

Sport Com inverno batendo na porta, presidente do Sport não descarta jogos na Arena: "Inevitável" Tradicionalmente, gramado da Ilha do Retiro sofre com alagamentos em período de chuvas

Com o inverno chegando, a preocupação do torcedor do Sport com a Ilha do Retiro aumenta. Tradicionalmente, o estádio rubro-negro fica castigado em períodos de chuva na capital pernambucana, colocando em xeque a utilização do gramado em dias de jogos. Até por isso, a diretoria leonina não descarta levar compromissos da equipe nos próximos meses para a Arena de Pernambuco. É o que garantiu o presidente do clube, Yuri Romão, à Folha de Pernambuco.

“Inevitavelmente. Se as chuvas se mantiverem no nível de hoje (quarta), é inevitável que teremos que partir para um plano B. Isso não é segredo para ninguém. Eu não vejo nenhum problema em jogar na Arena. Se criou uma narrativa contrária à Arena, mas isso eu acho exagerado”, contou.

Do ano passado para cá, os rubro-negros viram dois jogos serem suspensos por conta das chuvas que alagaram o gramado da Ilha do Retiro. Em maio de 2022, a partida com o CRB, pela Série B, nem chegou a começar, e foi levada para São Lourenço da Mata no dia posterior.

Já em março deste ano, pela semifinal da Copa do Nordeste, o Rubro-negro vencia o ABC por 1x0, quando uma forte chuva entre o intervalo e o início do segundo tempo impossibilitou a continuidade do duelo. O confronto, contudo, terminou na própria Ilha do Retiro no dia seguinte.

Segundo Yuri Romão, visando sanar os problemas, a Ilha do Retiro deve passar por reformas após o término da temporada. Não só o gramado como também a parte estrutural da casa rubro-negra deve receber melhorias. “O nosso campo é complicado, carece de uma reforma. A gente planeja fazer isso no fim da temporada. Não só o campo, mas também a parte estrutural. Tem toda essa situação que pode ocorrer”, declarou.

Até o momento, o Sport fez cinco jogos como mandante na Série B, todos na Ilha do Retiro. Contra Guarani e Tombense, de portões fechados, e diante de Botafogo-SP, ABC e Avaí, com a presença exclusiva de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Neste domingo (18), o Leão recebe o Vila Nova, às 18h, em partida atrasada da 2ª rodada e que marca o retorno do público geral. Mesmo com a previsão de chuva para a sequência da semana, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o duelo seguirá marcado para a Praça da Bandeira.

