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Copa do Mundo Com Itália fora da Copa, Canadá tenta atrair torcida dos residentes italianos País tem 1,5 milhão de habitantes de origem italiana

Troque sua camisa da 'Azzurra' por uma dos 'Canucks': essa foi a proposta feita neste sábado (4) pela Federação Canadense de Futebol (Canada Soccer) aos torcedores ítalo-canadenses em Toronto para "apoiarem" o Canadá na Copa do Mundo de 2026.

Após a eliminação contra a Bósnia e Herzegovina, a Itália não se classificou para o torneio, assim como nas edições de 2018 e 2022. Se tivesse conseguido a vaga, a tetracampeã mundial teria ficado no Grupo B, junto com Canadá (um dos três países-sede), Catar e Suíça.

Durante várias horas neste sábado, torcedores fizeram fila em frente a uma cafeteria no bairro "Little Italy" em Toronto para trocar suas camisas azuis ou brancas pelas vermelhas com a folha de bordo, como mostram as imagens compartilhadas nas redes sociais.

No entanto, a campanha publicitária, que tem com o objetivo apoiar a seleção canadense, permite que os torcedores fiquem com as camisas da Itália que tinham planejado trocar.

"O futebol no Canadá foi construído por gerações de jogadores, torcedores e comunidades, incluindo os ítalo-canadenses que ajudaram a manter viva a paixão pelo nosso esporte", disse Paulo Senra, gerente de comunicação da Canada Soccer.

"Queremos que todos os canadenses, independentemente de suas lealdades históricas, se juntem à empolgação em torno da nossa seleção masculina, porque desta vez tudo gira em torno do Canadá", acrescentou Senra, citado em um comunicado da Federação.

O Canadá tem 1,5 milhão de habitantes de origem italiana, ou seja, 4,3% da população, segundo o censo de 2021, e mais de 80% vivem nas províncias de Ontário e Quebec.

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