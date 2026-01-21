Qua, 21 de Janeiro

tênis

Com João Fonseca como cabeça de chave, Rio Open 2026 anuncia participantes

Torneio carioca contará com a presença do italiano Lorenzo Musetti, número 5 do mundo

Brasileiro João Fonseca é uma das atrações do Rio Open 2026 Brasileiro João Fonseca é uma das atrações do Rio Open 2026  - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

O brasileiro João Fonseca será o cabeça de chave número 4 da 12° edição do Rio Open, que acontece de 16 a 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro. O principal cabeça de chave do torneio será o italiano Lorenzo Musetti, atual quinto do mundo.

As outras atrações do Rio Open são o francês Gael Monfils, que se aposenta nessa temporada, e o italiano Mateo Berrettini.

Antes de disputar o Rio Open, João Fonseca vai defender os pontos do ATP 250 de Buenos Aires, no início de fevereiro. O brasileiro, atual número 32 do mundo, foi eliminado na primeira rodada do Australian Open, e ainda busca recuperar o ritmo de jogo.

Confira todos os participantes da chave principal e sua posição no ranking ATP:

Lorenzo Musetti (5) - Itália

Francisco Cerundolo (21) - Argentina

Luciano Darderi (25) - Itália

João Fonseca (32) - Brasil

Sebastian Baez (36) - Argentina

Lorenzo Sonego (40) - Itália

Daniel Altmaier (44) - Alemanha

Camilo Ugo Carabelli (49) - Argentina

Alexandre Muller (52) - França

Matteo Berrettini (57) - Itália

Tomas Martin Etcheverry (62) - Argentina

Damir Dzumhur (66) - Bósnia e Herzegovina

Francisco Comesana (68) - Argentina

Pedro Martinez (71) - Espanha

Mariano Navone (74) - Argentina

Alejandro Tabilo (79) - Chile

Cristian Garin (82) - Chile

Juan Manuel Cerundolo (87) - Argentina

Emilio Nava (89) - Estados Unidos

Laslo Djere (92) - Sérvia

Carlos Taberner (99) - Espanha

