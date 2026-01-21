Com João Fonseca como cabeça de chave, Rio Open 2026 anuncia participantes
Torneio carioca contará com a presença do italiano Lorenzo Musetti, número 5 do mundo
O brasileiro João Fonseca será o cabeça de chave número 4 da 12° edição do Rio Open, que acontece de 16 a 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro. O principal cabeça de chave do torneio será o italiano Lorenzo Musetti, atual quinto do mundo.
As outras atrações do Rio Open são o francês Gael Monfils, que se aposenta nessa temporada, e o italiano Mateo Berrettini.
Antes de disputar o Rio Open, João Fonseca vai defender os pontos do ATP 250 de Buenos Aires, no início de fevereiro. O brasileiro, atual número 32 do mundo, foi eliminado na primeira rodada do Australian Open, e ainda busca recuperar o ritmo de jogo.
Confira todos os participantes da chave principal e sua posição no ranking ATP:
Lorenzo Musetti (5) - Itália
Francisco Cerundolo (21) - Argentina
Luciano Darderi (25) - Itália
João Fonseca (32) - Brasil
Sebastian Baez (36) - Argentina
Lorenzo Sonego (40) - Itália
Daniel Altmaier (44) - Alemanha
Camilo Ugo Carabelli (49) - Argentina
Alexandre Muller (52) - França
Matteo Berrettini (57) - Itália
Tomas Martin Etcheverry (62) - Argentina
Damir Dzumhur (66) - Bósnia e Herzegovina
Francisco Comesana (68) - Argentina
Pedro Martinez (71) - Espanha
Mariano Navone (74) - Argentina
Alejandro Tabilo (79) - Chile
Cristian Garin (82) - Chile
Juan Manuel Cerundolo (87) - Argentina
Emilio Nava (89) - Estados Unidos
Laslo Djere (92) - Sérvia
Carlos Taberner (99) - Espanha