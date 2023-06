A- A+

Futebol Com Joelinton de titular, Ramon esboça Brasil que encara Guiné Além do pernambucano, outro jogador que vai estrear na Seleção é o lateral-esquerdo Ayrton Lucas

O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, esboçou nesta quinta (15) a escalação da equipe para o amistoso contra Guiné, sábado (17), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona/ESP, às 16h30 (horário de Brasília). Em destaques, dois estreantes em convocações que estarão entre os 11 que começam jogando: o volante pernambucano Joelinton, do Newcastle, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo.



Com exceção da dupla, os demais nomes da base titular são remanescentes da Copa do Mundo de 2022. O Brasil deve ir a campo com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Richarlison.





Depois de enfrentar Guiné, o Brasil jogará contra Senegal, terça-feira (20), em Lisboa/POR. A seleção ainda não confirmou quem será o técnico para o ciclo de olho na Copa do Mundo de 2026. O nome mais cotado é o do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid/ESP.

