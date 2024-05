A- A+

Náutico Com jogo adiado, Náutico mantém ritmo nos treinamentos e executivo foca em aspecto positivo Léo Franco prestou solidariedade pelas chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul e destacou o maior tempo para adaptação dos reforços; partida adiada segue sem nova data

Tudo estava certo no Náutico na preparação para enfrentar o Ypiranga-RS neste sábado (4), nos Aflitos. Entretanto, o Timbu precisou mudar a rota após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiar o confronto em razão das fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul para evitar o deslocamente da equipe gaúcha. O executivo de futebol alvirrubro, Léo Franco, prestou solidariedade às vítimas e prefere olhar o "copo um pouco mais cheio" no viés futebolístico.

"Primeiramente, prestar toda nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. É triste que isso vem acontecendo rotineiramente no Brasil há algum tempo. É uma tragédia grande que a gente espera que as autoridades tenham competência para minorar os prejuízos e evitar a perda de vidas humanas. Isso é muito ruim para todos nós", iniciou Léo em entrevista na última quinta-feira (2), nos Aflitos.

Na parte esportiva, o Náutico tem uma quebra de sequência positiva após a boa vitória contra o ABC na última rodada. Porém, o técnico Mazola Júnior terá mais tempo para adaptar os novos reforços na visão do executivo.

"Do ponto de vista do futebol, tem dois aspectos. A gente vem de um jogo que julgamos importante, uma vitória muito boa numa evolução do trabalho do Mazola. Teríamos a oportunidade de pegar uma equipe que performou bem e poderia ser um jogo de liderança. A gente também teve uma boa semana de trabalho e se tivesse o jogo estaríamos preparados, mas acho que é o momento de ver o copo um pouco mais cheio do que vazio. Isso nos permite, num cenário de chegada de Bruno [Mezenga], de Marco [Carvalho] e Andrey, do Mazola ter um tempo maior de trabalhar todas essas peças que ele tem à disposição. Talvez seja uma perda não ter o jogo, mas a gente prefere olhar pelo lado positivo que é o ganho de uma semana de trabalho. Ter mais tempo de desenvolver questões técnicas e táticas para que a gente chegue preparado noa dois jogos fora de casa [Ferroviária-SP e Volta Redonda]", ponderou Léo.

A partida contra o Ypiranga-RS, válida pela terceira rodada da Série C, ainda não teve uma nova data marcada pela CBF. Léo ressaltou que o Náutico só recebeu o ofício de que não teria o jogo. "Recebemos um comunicado somente de adiamento. Não tivemos da CBF nenhum indicativo de quando será remarcado esse jogo. Passa por esperar como vai caminhar a situação no Rio Grande do Sul e depois reorganizar o calendário".

Parte física

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o preparador físico alvirrubro, Cristiano Amorim, reforçou que sem o duelo a equipe vai manter a mesma pegada e intensidade nos treinamentos. Assim como o executivo, ele ponderou que o período sem atuar tem pontos positivos e negativos.

"O lado positivo é que sempre tem alguém que chega faltando minutagem, então a gente consegue igualar todo mundo e deixar com a bateria cheia para o jogo. A parte negativa é pelo fato de perder ritmo de jogo. Por mais que você coloque amistoso, é diferente de um jogo valendo três pontos. A gente tenta conversar com nosso fisiologista para que a gente consiga manter o mesmo nível de carga sem os atletas perderem o ritmo de jogo".

