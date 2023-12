A- A+

Campeonato Inglês Com jogos na véspera de Natal e no último dia do ano, Premier League tem maratona no final de 2023 Campeonato terá 29 partidas a partir desta sexta-feira (22) até o próximo dia 2 de janeiro

Tradicionalmente, entre o final de dezembro e começo de janeiro, os principais campeonatos europeus costumam paralisar as suas atividades. A chamada pausa de inverno marca um período sem jogos das ligas, devido ao inverno rigoroso em alguns países - caso da Alemanha - e às festividades de Natal e Ano Novo. Porém, um campeonato se diferencia por manter uma maratona de jogos, quase que seguidos, nessa época do ano: a Premier League.

Considerado um dos maiores campeonatos do planeta, a Premier League, anualmente, oferece um banquete de partidas no dia após o Natal, o chamado Boxing Day, no dia da virada do ano e até mesmo no primeiro dia do ano.

Apesar de até poder causar estranhamento, se engana quem pensa que essa tradição é algo recente na terra da rainha. O costume vem desde do Século XIX, onde os ingleses tinham o hábito de jogar futebol e até mesmo de ir aos estádios nos últimos dias do ano.

Atualmente, o marketing também é outro fator para a realização de jogos nesse período. O fato das outras grandes ligas europeias estarem paradas atrai os olhares para quem quer acompanhar futebol durante esse período, encontrando no campeonato um prato cheio para se “deliciar”.

Boxing Day

O Boxing Day, conhecido como “Dia do Presente”, é um feriado nacional no Reino Unido comemorado um dia depois do Natal, 26 de dezembro. A tradição também tem origem no século 19, tempo da Rainha Vitória, onde foi decidido que, caso o Natal caísse num domingo, os trabalhadores teriam um dia extra para aproveitar o tempo livre. O feriado, além de contar com alguns jogos, também é marcado por grandes liquidações no país.

Opiniões Contrárias

Apesar de ser uma experiência incrível para aquele fã de futebol que quer ir para o estádio ou acompanhar pela televisão, a maratona de jogos divide opiniões. Técnicos como Guardiola e Jürgen Klopp já questionaram abertamente a maratona de jogos, seja pelo pequeno intervalo de tempos entre as partidas ou pelas condições físicas dos jogadores.

Jogo na Véspera de Natal e no último dia do ano

Após 28 anos, a Premier League voltou a marcar uma partida para o dia 24 de dezembro. Wolves e Chelsea se enfrentam na data, às 10h (horário de Brasília), no estádio Molineux. O último confronto que tinha acontecido nesse dia foi no clássico entre Manchester United e Leeds United, em 1995. A data da partida causou descontentamento entre os torcedores do Chelsea que emitiram uma nota alegando dificuldades em locomover no dia.

No último dia do ano, dois jogos também irão acontecer. Tottenham e Bournemouth, no Tottenham Stadium, e Fulham e Arsenal, no Craven Cottage, ambos às 11h (horário de Brasília), protagonizam as últimas partidas do ano pela Premier League.

Confira a maratona completa de jogos

Sexta-feira (22)

Aston Villa x Sheffield United (17h)

Sábado (23)

West Ham x Manchester United (9h30)

Fulham x Burnley (12h)

Luton Town x Newcastle (12h)

Nottingham Forest x Bournemouth (12h)

Tottenham x Everton (12h)

Liverpool x Arsenal (14h30)

Domingo (24)

Wolves x Chelsea (13h)

Terça-feira (26)

Newcastle x Nottingham Forest (9h30)

Bournemouth x Fulham (12h)

Sheffield United x Luton Town (12h)

Burnley x Liverpool (14h30)

Manchester United x Aston Villa (17h)

Quarta-feira (27)

Brentford x Wolves (16h30)

Chelsea x Crystal Palace (16h30)

Everton x Manchester City (17h15)

Quinta-feira (28)

Brighton x Tottenham (16h30)

Arsenal x West Ham (17h15)

Sábado (30)

Luton Town x Chelsea (9h30)

Aston Villa x Burnley (12h)

Crystal Palace x Brentford (12h)

Manchester City x Sheffield United (12h)

Wolves x Everton (12h)

Nottingham Forest x Manchester United (14h30)

Domingo (31)

Fulham x Arsenal (11h)

Tottenham x Bournemouth (11h)

Segunda-feira (1)

Liverpool x Newcastle (17h)

Terça-Feira (2)

West Ham x Brighton (16h30)



