Com Kane no banco, Bayern goleia Magdeburg e avança na Copa da Alemanha
Sem o vencedor da Bola de Ouro, Olise foi o destaque na vitória sobre a equipe da Segunda Divisão
O Bayern de Munique se classificou com tranquilidade para as oitavas de final da Copa da Alemanha ao golear o Magdeburg (2ª divisão) por 6 a 1 nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, com Harry Kane ovacionado pela torcida bávara após a conquista da Bola de Ouro, apesar de não ter jogado.
Poupado, Kane ficou no banco de reservas e as homenagens antes da partida foram apenas uma prévia do que o aguarda no sábado, quando deverá exibir o troféu ao público, antes do clássico contra o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão.
Em campo, o protagonista foi o francês Michael Olise, que abriu o placar aos dez minutos e, na sequência, deu a assistência para Ismael Saibari fazer 2 a 1, depois que o Magdeburg surpreendeu ao empatar o confronto.
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No segundo tempo, Olise fez seu segundo gol na partida com uma cavadinha numa cobrança de pênalti (50') e foi substituído dez minutos depois.
Alphonso Davies (70'), Nathaniel Brown (73') e David Santos Daiber (90'+3) completaram a goleada do tempo de Munique.
Nos demais jogos desta quarta-feira, outras três equipes da primeira divisão se classificaram para as oitavas de final: Stuttgart, Freiburg e Bayer Leverkusen.
Entre eles, o Stuttgart foi o único que enfrentou outra equipe da elite, o Paderborn, e venceu por 1 a 0 jogando fora de casa.
Por outro lado, dois representantes da Bundesliga acabaram eliminados pelos adversários da segunda divisão: o Schalke 04 foi derrotado pelo Dynamo Dresden por 2 a 0 e o Hoffenhein caiu nos pênaltis diante do Holstein Kiel (4-3 após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação).