A- A+

Sport Com Kayky Almeida afastado e Ajul suspenso, Sport tem problemas na zaga para pegar Criciúma Assim como contra o Fortaleza, tendência é que Baraka seja a única opção para Mariano Soso no banco de reservas

O Sport terá que lidar, mais uma vez, com ausências no setor defensivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Para encarar o Criciúma, na sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada, o técnico Mariano Soso deve ter o desfalque de dois zagueiros: Marcelo Ajul e Kayky Almeida.

Contra o Tricolor do Pici, o treinador não pôde contar com Marcelo Benevenuto, suspenso pela expulsão no jogo com o Atlético-GO. Na ocasião, a dupla de zaga foi formada por Ajul e Habraão. Na reserva, o único zagueiro disponível foi o prata da casa Baraka.

Para o compromisso diante dos catarinenses, o capitão Benevenuto retorna. Contudo, no revés da última sexta, Marcelo Ajul foi expulso no final do primeiro tempo e será baixa no setor. Assim como diante do Fortaleza, Kayky Almeida também pode ficar de fora da lista de relacionados.

A última vez que o defensor esteve à disposição foi contra o Juventude, em 19 de setembro. Desde então, deixou de ser opção para Mariano Soso, e o treinador comentou a situação do jogador. O técnico argentino chegou a falar que Kayky não estaria mais no clube. "Kayky fechou sua desvinculação com o Sport. É a vontade dele e a gente respeita isso. Hoje temos zagueiros que valorizo muito", detalhou.

Logo após a declaração de Soso, o Sport se pronunciou sobre Kayky Almeida e informou que o "atleta segue vinculado ao clube e ele solicitou um afastamento temporário para resolver questões familiares".

Veja também