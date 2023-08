A- A+

Corrida Com largada no Forte do Brum, Corrida Solidária Duque de Caxias acontece neste domingo (27) A programação começa a partir das 6h30, com hasteamento da bandeira do Brasil

Após três anos parada em decorrência da pandemia de Covid-19, a Corrida Solidária Duque de Caxias, coordenada pela 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e execução do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, será realizada neste domingo (27). A largada acontece no museu militar do Forte do Brum e está prevista para começar às 7h com final por volta das 10h.

Com largada prevista para 7h, a programação começará às 6h30, com hasteamento da bandeira do Brasil. A prova deve terminar às 10h.

Todos os participantes devem trabalhar na arrecadação de alimentos não-perecíveis. De acordo com a organização, é esperado duas mil toneladas de alimentos para doação em instituições beneficentes.

Com apenas uma categoria e sem premiação, os atletas vão percorrer seis quilômetros do percurso. Há a entrega de medalha.

O evento contará com apoio da Prefeitura do Recife, da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (BMPE).

Estacionamento gratuito no entorno da área de concentração, guarda-volumes, banheiros químicos e bicicletário. A programação tem início às 6h30, com hasteamento da bandeira do Brasil.

PERCURSO

Largada no Museu Militar Forte do Brum; Ponte do Limoeiro; Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti. O retorno é na mesma avenida, na altura do primeiro quilômetro. Cais do Apolo; Cais da Alfandega; Ponte 12 de setembro (ponte giratória); Avenida Cais Santa Rita. Retorno: Avenida Cais Santa Rita; Ponte 12 de setembro; Avenida Alfredo Lisboa; Marco Zero do Recife; linha de chegada em frente ao Museu Militar Forte do Brum.

Veja também

SOLIDARIEDADE Com 350 inscritos, Recife recebe Corrida Solidária para pessoas com doenças raras neste domingo (27)